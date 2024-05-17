17/05/2024
星宇航空7月起開辦香港新航線！每日2班來往台北！公開「航空界愛馬仕」爆紅3大原因︰全用新飛機、機上免費Wi-Fi、飛機餐聯乘人氣名店
Louise Yuen
Louise Yuen
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Senior Content Editor
2020 年才首航的台灣星宇航空（STARLUX），創立短短幾年旋即成為話題航空公司，全因它以「航空界愛馬仕」般的精品航空定位，不論是機上的硬件配套至服務都有耳目一新的感覺，令人趨之若鶩。近日星宇航空終於落實於今個暑假開辦香港航線，暫定每日兩班機，來往香港及台北桃園。
（圖片來源︰FB @STARLUX Airlines）
星宇航空早在今年 3 月於社交平台貼出香港職員的招募廣告，預告即將來港開設新航線， 當時已引起一班旅遊控關注。近日星宇航空再公布，最新來往香港、台北新航線將於 7 月 8 日正式啟航，以空中巴士 A330neo 及新一代 A350-900 執飛，並暫定每日 2 班航班。不過航空公司尚未公布機票開賣日期，暑假想坐新航空公司飛台北，就要留意星宇的官網消息。
香港（HKG）<>台北桃園（TPE）
去程：
JX232 HKG>TPE 10:55 /12:30
JX236 HKG>TPE 19:45/ 21:30
回程：
JX231 TPE>HKG 08:00/ 09:40
JX235 TPE>HKG 16:50/ 18:30
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