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20/05/2024

西貢天后寶誕廟會5.23開鑼！一連五日睇粵劇、龍獅麒麟匯演！廟會市集增至100個攤檔！睇埋往西貢交通方法

#西貢天后寶誕廟會 #天后寶誕 #廟會 #本地遊 #西貢 #市集 #粵劇 #神功戲
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Text: Louise Yuen

　　「日夜都繽紛」活動陸續在各區舉行！一年一度的西貢天后寶誕廟會將於 5 月 23 至 27 日日起舉行，西貢市中心一連五日都有有粵劇神功戲、龍獅麒麟匯演、天后誕傳統展覽等，最熱鬧要數廟會攤檔，今年進駐近 100 個攤檔，由傳統小食、廟會風車、手工藝品至文化市集都有，放假不妨前來行逛一下，感受傳統的節日氣氛。

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

西貢天后寶誕廟會2024｜廟會市集增至100個攤檔

 

　　往年的西貢天后寶誕廟會只有約 50 個攤檔，今年規模擴大，進駐近 100 個攤檔，並散落在西貢萬宜灣村文娛康樂中心、宜春街及萬宜遊樂場籃球場。如果想行傳統廟會市集，就要去宜春街及萬宜遊樂場籃球場，場內有 70 個美食及乾貨攤檔，賣廟會風車、傳統小食、各式熟食之餘，也有集合了不少西貢品牌，包括區內的特色咖啡店、芝士店、紅酒店等。西貢萬宜灣村文娛康樂中心則主打文青市集，有 20 個攤檔賣各式手工藝、手作產品、寵物用品及生活雜貨等，推薦蝦乾風味芝士蛋糕及特色醃漬物。

 

西貢天后寶誕廟會

 

開放時間︰12pm 至 10:30pm（部分乾貨攤檔營業時間至 9pm）

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

西貢天后寶誕廟會2024｜千人大戲棚內賞粵劇表演

 

　　粵劇神功戲是天后寶誕廟會的一大亮點，搭棚師傅早在兩個星期前已於天后廟廣場及宜春街用竹、尼龍篾及鐵皮，築起一個千人大戲棚，讓大家在廟會期間欣賞到新群英劇團每日上演的《七彩六國大封相》、《雷嗚金鼓戰笳聲》、《黃飛虎反五關》及《紫釵記》等劇目的粵劇表演，日、夜都有場次！

 

 
 
 
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（圖片來源︰IG @thekungers）

 

（圖片來源︰IG @thekungers）

 

西貢天后寶誕廟會2024｜交通方法

 

　　如果想參加西貢天后寶誕廟會，大家可乘坐小巴、巴士等公共交通工具前往。

 

新界專線小巴：

101M — 坑口站公共運輸交匯處

1A — 鑽石山（彩虹道）公共運輸交匯處

 

紅色小巴：

-    旺角登打士街

-    觀塘宜安街

 

巴士：

92 — 鑽石山巴士總站

299X — 沙田市中心

99 — 馬鞍山恒安巴士總站

92R — 尖沙咀碼頭

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