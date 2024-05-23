多啦A夢無人機匯演周六上演！全球首次上空呈現巨大多啦A夢、竹蜻蜓！邊度係最佳觀賞位置？7月展覽門票同日發售！即睇無人機表演＋特展詳情

最近香港的無人機表演陸續有來！本周末的尖沙咀上空更是世界知名卡通多啦A夢的主場，屆時全球首個多啦A夢無人機匯演將於星期六晚上演，為7月大型「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展預熱展開序幕，多啦A夢迷切勿錯過！現在立即與大家分享無人機表演最佳觀賞地及詳情！

多啦A夢無人機 ︳ 5.25晚尖沙咀上空現巨大多啦A夢！

自1970年多啦A夢漫畫誕生以來就風靡全球！去年為香港帶來《橡皮鴨二重暢》海上展覽的創意品牌AllRightsReserved（ARR），繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前 100年祭》香港展覽後，12年後再度攜手Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，於7月13日起就會登陸香港！在展覽開始前，5月25日（本周六）將於維港上空上演多啦A夢無人機匯演，1,000架無人機砌出隨意門、多啦A夢、竹蜻蜓等圖案，歷時15分鐘，畫面十分震撼！大家可以在表演開始前於尖沙咀星光大道，鄰近梳士巴利花園段這個最佳觀賞位置霸定位，準備看最壯觀的圖案！

（圖片來源：ARR）

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5.25率先發售7月展覽門票！特別推岀「特典套裝」？

多啦A夢注意！5月25日除了要記得觀看無人機表演外，還要記得於當日早上準時搶飛看「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展！繼2012年《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前 100年祭》香港展覽後，多啦A夢展覽回歸喇！展場將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」！

2012年《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前 100年祭》香港展覽

（圖片來源：ARR）

7月13日起開放的展覽將分為免費及收費展區，參觀人士須於Klook購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，5月25日早上11時正便會公開發售，屆時大家可以憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000套），連一張門票及「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝及貼紙，讓粉絲們一併收藏整套限量徽章，更多門票詳情將於5月25日公布。

（圖片來源：ARR）

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「100% DORAEMON & FRIENDS」巡迴特展（香港）相關活動及詳情

【展覽】

公開發售門票日期及時間：5月25日早上11時正

展覽日期：7月13日起至另行通知

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【多啦A夢無人機匯演】

日期：5月25日（星期六）

時間：晚上7時半（歷時約15分鐘）

地點：星光大道近尖沙咀海濱上空

最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）

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