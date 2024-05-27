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27/05/2024

大熱《慶餘年2》7大看點：范閑未死回到慶國京都？郭麒麟再演搞笑二世祖！網民最愛情侶「飯碗CP」會有婚禮？睇埋人氣古裝劇推介：狐妖小紅娘月紅篇 / 戀慕

#慶餘年 #影視娛樂 #古裝劇 #張若昀 #李沁 #內地劇 #郭麒麟 #狐妖小紅娘月紅篇 #一念關山 #戀慕
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Text: Sammy Leung

 　　近日，走在街上可能都會看到《慶餘年》第二季的廣告，對，等了幾年終於有第二季！2019 年播出的《慶餘年》是一套超大熱架空歷史古裝劇，而近日播出了第二季，所以今次就和大家一齊看看《慶餘年2》的看點！

 

 　　2019 年播出的《慶餘年》(Joy of Life)是一套超受歡迎的架空歷史古裝劇，由張若昀、李沁、陳道明、吳剛、李小冉、辛芷蕾、李純、宋軼及郭麒麟演。第一季主要講述某大學文學史專業的學生張慶寫了一本小說，該故事的主角是一名身世神秘的少年范閑，因為自己是京都司南伯范建私生子，所以自小跟隨奶奶在小城生活，得到生母的僕人及突然造訪的老師教導，成為了一名武藝、毒藥都十分精進的少年。

 

 　　長大後他到了慶國京都，為了找出自己的身世之謎。途中，聰穎的他遇上多次刺殺，又被捲入京中各大勢力中，後來他被派到北齊負責交換人質。之後范閑才知道，由一開始，自己就是朝政中的一枚棋子。當中，他更發現自己的母親好像來自現代，來自一個叫做「神廟」的地方。而《慶餘年》第一季的最後，范閑被劍刺進腹部，生死未卜。好，大約說完《慶餘年》第一季的劇情，相信很多朋友當年都有機會看過，現在終於有第二季，一齊看看《慶餘年2》(Joy of Life 2)的看點！有興趣可以在Disney+看到《慶餘年2》！

 

 

慶餘年2│1.范閑未死？回到慶國京都？

 

 　　第一個看點當然是范閑到底為甚麼沒有死掉？當年他被一劍刺進腹部，死訊更傳至京都。但他是男主角，大家都知他不會死掉，但就十分好奇當年一劍是怎樣一回事。而死訊傳至京都，連皇帝都知道了，要知道「假死」是欺君之罪，范閑回京後會怎樣做呢？真的十分期待成長了的范閑，今次怎樣搞亂朝堂！

 

 

 

慶餘年2│2.范閑的3大長輩

 

 　　第2個看點是范閑的三位長輩，分別是名義上的父親京都司南伯范建、南慶監察院的院長陳萍萍及南慶皇帝慶帝。京都司南伯范建一直都想范閑做一個有錢人，平平安安的生活，還想幫他奪回親生母親的商號，煞費苦心。第二位是南慶監察院的院長陳萍萍，因為范閑親生母親的源故，次次范閑出事，陳萍萍都會幫范閑收尾，但范閑後來發現自己是布局的一枚棋子，他真心為自己好嗎？最後一個就是南慶皇帝慶帝，其實他才是范閑的親生父親，所有事情都在他的掌中，但皇帝家一向沒有親情，為了找出「神廟」，他會怎樣對待范閑？可以看到3位看似對范閑不錯的長輩，在面對范閑事件，處事方法都十分不同，很有趣！

 

 

慶餘年2│3.皇子、太子真實一面

 

 　　再次回到慶國京都，看似把局勢看得更清楚的范閑，今次在朝堂上會幫助哪一位皇子、太子呢？這些皇子、太子，真實一面到底是怎樣？太子真的是想像中笨嗎？二皇子又會怎樣對付范閑？范閑又會怎樣揭開皇子們的真面目？

 

 

 

 

下一頁：郭麒麟再演搞笑二世祖！網民最愛「飯碗CP」情路會不會有阻礙

 

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