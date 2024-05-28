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28/05/2024

港鐵驚喜推出多啦A夢主題列車！車門變隨意門、限定「說謊鏡」打卡位！坐這3條線有機會遇到！屯門邊個輕鐵站變主題月台？

#多啦A夢 #動畫 #主題列車 #港鐵 #兆康站 #兆康站 #本地遊 #打卡熱點
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Text: Louise Yuen

　　全球最大型的多啦 A 夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展將於 7 月 13 日起在香港開辦全球首站，展覽中可以欣賞以「胖虎要來香港開演唱會」為主題、加入香港場景的原創動畫，場內也有多達 135 組立體雕塑，大部分更是未曾展出過的，帶大家回味漫畫、動畫及電影中的多啦 A 夢世界。繼多啦 A 夢無人機匯演打響頭炮後，港鐵近日也接力推出 3 列多啦 A 夢主題列車，車箱可以找到不同造型的多啦 A 夢，而且輕鐵兆康站更打造成「多啦A夢主題月台」，滿足一眾粉絲打卡的心。

 

多啦 A 夢輕鐵主題列車

 

多啦A夢輕鐵主題列車登場！

 

　　港鐵日前率先推出 3 列多啦 A 夢主題列車，分別遊走輕鐵、東鐵線及機場快線，車身設計也略有不同。像輕鐵主題列車以深藍色為主調，車門也塗上粉紅色變成「隨意門」，車頭與車尾分別加上模擬多啦 A 夢的招牌叮噹及紅色尾巴，造型可愛！細心留意的話，車廂內的天花、吊環、座位等都有不同造型及表情的多啦 A 夢，粉絲大愛。輕鐵主題列車將率先行走 610 線 （屯門碼頭來往元朗），大家記得把握機會打卡。

 

　　東鐵線及機場快線主題列車車廂同樣披上多啦 A 夢主題設計，包括「隨意門」色調的車門、玻璃窗亦出現各款趣怪造型，例如由法寶「說謊鏡」化身的「型仔多啦A夢」是東鐵線限定；機場快線主題列車的天花則佈滿不同多啦 A 夢圖案。

 

東鐵線主題列車

東鐵線限定「型仔多啦A夢」

機場快線主題列車

 

　　兆康站作為輕鐵、屯馬線匯合點，今次首次推出「多啦A夢主題月台」，以深藍色作主調，掛上活動主題海報及裝飾，定必成為一大打卡位。

 

兆康站變成多啦A夢主題月台

 

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