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04/06/2024

高鐵6.15起取代城際直通車直達北京、上海！車程縮短一半！首次引入臥鋪列車、「夜發朝至」班次！每星期只有這4日行車？

#北京 #高鐵 #北上玩樂 #城際直通車 #上海 #紅磡站 #北上食買玩 #一地兩檢 #臥鋪列車
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Text: Louise Yuen

　　高鐵又有好消息！由香港前往北京、上海，本來行陸路可以乘坐城際直通車，只要直通車在疫情後一直未有恢復服務；行政長官李家超今早（4 日）出席行政會議前見記者時宣佈，高鐵由下星期六（15 日）起代替城際直通車，來往香港西九龍站至北京西站、上海虹橋站，預計比以往的直通車節省一半時間。

 

（圖片來源︰由 Wikimedia Commons@Shwangtianyuan）

 

　　李家超指，本來往來紅磡站至上海站、北京西站的城際直通車屬普通速度的列車，下星期六（15 日）起將升級至以高鐵取代，並首次引進臥鋪列車，提供睡眠設施，加上採用「夜發朝至」的班次，大家逢星期五、六、日及一晚上由香港西九龍站登車，翌日早上便可抵達上海虹橋站及北京西站，單程車程分別為約 12.5 小時及 11 小時，比以往大減一半。他以北京開往西九龍的列車為例，「夜發朝至」好處在於晚上約 8 時開出，翌日 8 時 45 分抵達，形容大家不只節省乘車時間，更可省卻酒店住宿費。

 

　　新的臥鋪列車將一改城際直通車沿用多年的「兩地兩檢」模式及隔日開行列車班次，而是改用高鐵採用的「一地兩檢」，以及於需求最大的周末時間開出，如想乘坐高鐵前往北京、上海就要留意。

 

 

 

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