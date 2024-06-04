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04/06/2024

香港好去處 | 歷史文物展覽今期大熱！免費睇首次在港展出山東史前文物 / 4種聲音串連香港非遺 / 意法紡織品看中國絲綢歷史！用眼睛雙腿上歷史課

#故宮文化博物館 #文化 #文化博物館 #古物古蹟辦事處 #本地遊 #文物探知館 #徐展堂 #城市大學 #展覽 #歷史 #文物
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Text: Kennis Wong

　　歷史文化展覽近年愈來愈受歡迎，而且展覽愈來愈多元化！文物探知館、歷史博物館等都有文物展覽，部分更是免費入場！自問十分熱愛研究歷史的話，一定不能錯過以下活動，把握機會近距離觀賞文物！

 

香港好去處歷史文物展覽 | 1. 山東文物特展：首次在港展出60套山東史前文物！

 

　　「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」於香港文物探知館舉行，由即日起到10月上旬可以免費看到60套山東史前文物！山東處於黃河下游，是中華文明重要的發源地。由新石器時代開始就慢慢發展玉器與陶器，從大汶口文化（約6,000至4,400年前）到龍山文化（約4,400至3,800年前），這兩種器皿成為權力和等級的象徵。直到夏商周三代再演變成銅禮器，成為國家政治權力的象徵。

 

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

 

　　今次匯聚60套精選山東文物，全部首次在香港展出，包括玉石器、陶器、銅器，以及原始樂器等，反映山東從新石器時代到明代的發展歷程。同場亦展出香港的重要出土文物作對比，闡釋中華文明「多元一體」的特徵。

 

 

「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」

展覽日期：即日起至10月6日

地點：香港文物探知館一樓（尖沙咀九龍公園）

開放時間︰

星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

逢星期四（公眾假期除外）休館

費用：全免

詳情請按此

 

下一頁：即睇粵劇名伶衞明珠展覽！

 

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