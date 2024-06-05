2024全球最佳廉航Top 25公開！樂桃航空、濟州航空成功上榜！HK Express有無份？這間被選為亞洲最佳低成本航空公司！即睇詳細名單

大家有沒有坐過廉航呢？很多人為了去旅行節省一點，在買機票價格時都會同時看傳統航空公司及低成本航空公司，看看哪一間的性價比最高。而近日airlineratings.com評選出了25間低成本航空公司排名，即睇今年的最佳廉航2024！

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大家買機票時，如果都會比較傳統航空公司及低成本航空公司，如果看到低成本航空公司性價比較高，有時都不介意坐坐廉航。而香港人最常坐的廉航應該就是HK Express及Jetstar吧！近日全球航空評鑑網站airlineratings.com評選出低成本航空公司排名，當中以12項為評選標準，包括乘客評論、機隊機齡、安全等，最後找出了最佳廉航Top 25！

最佳廉航Top 25(以英文字母排列)



• 亞洲航空 AirAsia Group

• 波羅的海航空 Air Baltic

• Air Canada Rouge

• Cebu Pacific

• 易捷航空 easyJet

• 歐洲之翼航空 Eurowings

• 杜拜航空 FlyDubai

• 納斯航空 Flynas

• 高爾航空 GOL

• 捷藍航空 Jetblue

• 捷途航空 Jet2

• 捷星航空 Jetstar Group

• 濟州航空 Jeju Air

• Norwegian

• 樂桃航空 Peach

• 瑞安航空 Ryanair

• 酷虎航空 Scoot

• 香料航空 SpiceJet

• 太陽城航空公司 Suncountry

• 西南航空 Southwest

• 泛航航空 Transavia

• 越捷航空 Vietjet

• 維羅提航空 Volotea

• 伏林航空 Vueling

• 維茲航空 WizzAir







今次Top 25中，香港並沒有廉航上榜；但港人常聽的亞洲航空 AirAsia Group、捷星航空 Jetstar Group、濟州航空 Jeju Air、樂桃航空 Peach、酷虎航空 Scoot、越捷航空 Vietjet都成功上榜。而airlineratings.com特別提到，亞洲航空 AirAsia Group是亞洲最佳的廉航。







