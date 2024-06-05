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05/06/2024

2024全球最佳廉航Top 25公開！樂桃航空、濟州航空成功上榜！HK Express有無份？這間被選為亞洲最佳低成本航空公司！即睇詳細名單

#Travel news #旅行 #排行榜 #0+3 #旅遊 #航空公司 #排名 #去旅行 #Pantry熱話 #廉航
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Text: Sammy Leung

　　大家有沒有坐過廉航呢？很多人為了去旅行節省一點，在買機票價格時都會同時看傳統航空公司及低成本航空公司，看看哪一間的性價比最高。而近日airlineratings.com評選出了25間低成本航空公司排名，即睇今年的最佳廉航2024！

 

延伸閱讀：

全球最佳航空公司排名2024：國泰、大韓排名上升？這間成為世一！新加坡航空、全日空今次排第幾？即睇排行榜Top 25名單

 

 

　　大家買機票時，如果都會比較傳統航空公司及低成本航空公司，如果看到低成本航空公司性價比較高，有時都不介意坐坐廉航。而香港人最常坐的廉航應該就是HK Express及Jetstar吧！近日全球航空評鑑網站airlineratings.com評選出低成本航空公司排名，當中以12項為評選標準，包括乘客評論、機隊機齡、安全等，最後找出了最佳廉航Top 25！

 

最佳廉航Top 25(以英文字母排列)

•    亞洲航空 AirAsia Group

•    波羅的海航空 Air Baltic

•    Air Canada Rouge

•    Cebu Pacific

•    易捷航空 easyJet

•    歐洲之翼航空 Eurowings

•    杜拜航空 FlyDubai

•    納斯航空 Flynas

•    高爾航空 GOL

•    捷藍航空 Jetblue

•    捷途航空 Jet2

•    捷星航空 Jetstar Group

•    濟州航空 Jeju Air

•    Norwegian

•    樂桃航空 Peach

•    瑞安航空 Ryanair

•    酷虎航空 Scoot

•    香料航空 SpiceJet

•    太陽城航空公司 Suncountry

•    西南航空 Southwest

•    泛航航空 Transavia

•    越捷航空 Vietjet

•    維羅提航空 Volotea

•    伏林航空 Vueling

•    維茲航空 WizzAir

 



 

　　今次Top 25中，香港並沒有廉航上榜；但港人常聽的亞洲航空 AirAsia Group、捷星航空 Jetstar Group、濟州航空 Jeju Air、樂桃航空 Peach、酷虎航空 Scoot、越捷航空 Vietjet都成功上榜。而airlineratings.com特別提到，亞洲航空 AirAsia Group是亞洲最佳的廉航。

 

 


 

 

 

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