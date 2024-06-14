  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/06/2024

周末好去處｜何文田一日遊玩樂美食推介！免費參觀中電鐘樓+退役纜車！「迷你青馬大橋」打卡位喺邊？工業風Café歎萬壽無疆瓷杯咖啡

#一日遊 #週末好去處 #周末好去處 #香港玩樂 #何文田 #本地遊 #打卡熱點
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　接近周末，又是好好放假的時候，大家今個星期六日會去哪裏玩？其實除了出外旅遊或北上，香港都有很多地方值得一去的。今次就介紹一下何文田一日遊，看看何文田有甚麼地方吃喝玩樂！

 

何文田一日遊│1. 中電鐘樓文化館：一級歷史建築紅釉外牆打卡+退役纜車

 

　　中電鐘樓文化館在中電鐘樓中，這座鐘樓高45米，於1940年落成。前身是中電總部的中電鐘樓是一級歷史建築，是戰前國際現代主義風格的建築物之一，大家可以見到建築保留了建築特色，紅釉外牆超好打卡。而鐘樓內部的柱式、樓梯、玻璃磚、木門、玻璃窗戶、窗花等，都具有1940年代前衞的建築特色。而中電鐘樓文化館內放置了第五代山頂纜車車卡，這架纜車1989年開始投入服務，至2021年退役，是35歲。大家當年又有沒有坐過？

 

 

 

　　中電鐘樓有中電鐘樓文化館，大家可以免費參觀，無需預約。當中有三個常設展覽，包括「電力世界」、「我家故事」及「人為 • 非遺」，可以了解到文化保育意識及減碳、可持續未來的重要。如果大家想參與導賞活動，可以在網上報名，需時約40分鐘，行程會是館中的主題展覽電力世界和大樓內的不同打卡熱點。

 

 

中電鐘樓文化館

開放時間：星期二、三、五至日上午10時至下午6時（星期一、四及公眾假期休館）

地址：九龍何文田亞皆老街147號

詳情按此

 

下一頁：行「紅燈山」必經迷你青馬大橋

 

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#一日遊 #週末好去處 #周末好去處 #香港玩樂 #何文田 #本地遊 #打卡熱點
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk