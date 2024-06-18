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18/06/2024

TVB下半年劇集巡禮大晒冷！公開8套重點劇集：《巾幗梟雄》第4季換女主角、楊茜堯主演處心積慮復仇劇、法證先鋒開續集！邊個當紅小花現身3套劇？

#巾幗梟雄 #劇集 #法證先鋒 #王灝兒 #電視劇 #痞子無間道 #影視娛樂 #JW #陳曉華 #TVB
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Text: Kennis Wong

　　不夠一個月就踏入下半年，2024上半年TVB推出多部炙手可熱的劇集，例如《家族榮耀之繼承者》、《婚後事》等，成為大家茶餘飯後的話題！TVB早前舉辦下半年節目巡禮，為大家重點推介8大劇集，當中更看到十多年前經典之作《巾幗梟雄》續集？事不宜遲，即睇8大劇集推介！

 

TVB劇集 ︳ 1. 《巾幗梟雄之懸崖》（No Return）：經典鉅作第4輯！女主角換人？

 

　　「人生有幾多個十年？」，相信電視精們聽到這句金句必定記得是哪一套劇！沒錯，就是《巾幗梟雄》系列！今年《巾幗梟雄》再次回歸，推出《巾幗梟雄之懸崖》！大家期待黎耀祥再與鄧萃雯合作，成為男女主角，可惜今次女主角大換角，由胡定欣擔正！另外還有蕭正楠、羅天宇、陳曉華主演！

 

　　黎耀祥由「柴九」變成「柴十七」，在《巾幗梟雄之懸崖》是一個商業天才，但為人恃才傲物，所以總也混不出名堂。而由胡定欣飾演的「七爺」鄧桂嬋是一個萬事向錢看的商人，但目光短淺。如此天差地別的兩人相遇，在上海商界大展拳腳，自稱「狼狽為奸」。期間墮入愛海，不幸遇上軍閥混戰，經歷流離失所，兩度失散後終於在香港遇見，但當時已白髮斑斑。究竟經歷槍淋彈雨的愛情，最終結局如何？

 

（圖片來源：TVB）

（圖片來源：TVB）

（圖片來源：TVB）

 

《巾幗梟雄之懸崖》

監製：方駿釗

主演：黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華

集數：25集（暫定）

 

下一頁：《法證先鋒VI 倖存者的救贖》亮點！

 

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