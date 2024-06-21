周末好去處 | 香港仔、黃竹坑吃喝玩樂推介！新商場THE SOUTHSIDE 6月開幕！坐船出海登漁民住家艇、逾40年僅存艇仔粉、靚景非洲Café

黃竹坑有一個新商場今日(6月21)開幕，可能近日大家都會去走走。所以今次就來個南區一日遊，可能逛新商場的同時，仲可以去香港仔打卡，即睇！

南區一日遊│1.THE SOUTHSIDE：黃竹坑最新商場6月21日開幕

THE SOUTHSIDE於6月21日正式開幕，商場交通十分便利，因為和港鐵黃竹坑站無縫連接；而總樓面面積約51萬平方呎，一共有5層商舖樓層。THE SOUTHSIDE中有多達130間商戶，不論是美容、零售美食、電器及電訊、消閒娛樂、禮品、書籍及文具、保健及個人護理用品、家居用品都有齊。除了有30多間食店會陸續進駐外，大家仲可以行大型社區精品超市city'super neighbourhood，及去英皇戲院 Plus+看戲！

THE SOUTHSIDE

地址：黃竹坑香葉道11號

詳情按此

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