韓劇排名 | 爆紅韓劇多以高成本拍攝？公開7大製作費最高韓劇！這劇用700億韓元登榜首！爆紅《Moving異能》只排第二！金秀賢金智媛主演《淚之女王》又用咗幾多錢？

愛看韓劇的你，平時除了觀看劇情外，大家有沒有留意劇中的特效畫面、服裝、現場道具？近日，很多韓劇製作愈來愈華麗，看的時候真的會被畫面吸引，所以今次就一定看看近年製作費最高韓劇排名，大家放假可以跟著看！

今次近年製作費最高韓劇排名，因為有三套製作費，所以一同並列第5名！當中第一套是2022年所播出的奇幻浪漫愛情劇《還魂》！

製作費最高韓劇排名│第5名：還魂 - Alchemy of Souls：400億韓元

2022年所播出的奇幻浪漫愛情劇《還魂》，因為以架空的大湖國為背景，劇中都有不少特效畫面，約使用了400億韓元。《還魂》由李宰旭、庭沼珉主演，故事講述大湖國由張氏、徐氏、朴氏及陳氏這四大術士家族與王室一同管理，男主角張煜是「張氏家族」常以拳頭解決事情的悲劇少爺，他遇到了還魂到盲眼無德身上的天下第一殺手落壽後，二人克服困境並一起成長。大家可以在Netflix上看哦！

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