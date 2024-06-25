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25/06/2024

內地遊客小紅書分享窮遊香港攻略！最平$100解決交通、用餐開支？網民推3大香港免費景點：愛德華時期建築打卡、《重慶森林》取景地

#香港一日遊 #窮遊香港 #本地遊 #內地遊客 #小紅書 #免費 #香港食買玩 #香港
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Text: Sammy Leung

　　很多內地遊客都會來港消費，而大家只要在小紅書上打「窮遊香港」，真的有超多窮遊香港的方法，今次就跟大家看看這些攻略到底是怎樣一回事！

 

　　很多內地遊客都會來港消費，所以大家會在小紅書上看到不少攻略，有豪遊的同時，當然有窮遊。大家見到窮遊的部分，很多都是$100起香港一日遊，可以大家就會好奇$100、$200、$300又怎樣在香港這個高消費水平的城市旅遊呢？

 

　　大家只要在小紅書上打「窮遊香港」，真的有超多窮遊香港的方法，首先是交通方面，大家都會選擇巴士、電車、天星小輪這些較便宜的交通工具，坐電車、渡海小輪仲可以感受到香港的地道文化！而用餐方面，部分選擇窮遊的內地遊客都會選擇麥當勞這些快餐店，仲有機會食到香港期間限定的菜式。如果大家不想吃M記，他們都會選擇一些小店或茶餐廳，一樣可以平食到港式美食！

 

　　至於旅遊，又怎可以不拍照打卡呢？他們當然都有迪士尼這些，大多去的景點都以免費為主，好像是星光大道、大館、天后古廟、重慶大廈、女人街、金紫荊廣場、太平山頂夜景、等。所以今次編輯為大家Pick了三個遊香港免費景點，以下3個景點都是很多內地網民大推介，大家有空都可以在這裏感受下香港的文化！

 

小紅書窮遊香港免費景點│1. 舊油麻地警署

 

　　舊油麻地警署建於1922年，所以警署帶有愛德華時期的建築風格，更是香港現存少數戰前警署建築之一。而這個警署在2009年被評為二級歷史建築，更於2016年已遷往新警署大樓。舊油麻地警署是港產電影及電視劇的拍攝地，所以很多內地網民都會來這地方打打卡。

 

 

舊油麻地警署

地址：油麻地友翔道3號

 

小紅書窮遊香港免費景點│2. 半山自動扶手電梯

 

　　第二個必去的景點是半山自動扶手電梯，這個地方曾是電影及電影劇的取景地，好像是《重慶森林》等，所以很多人都會來打卡。而途中，更可以經過大館等值得打卡的地方，又或者可以去到夜生活集中地蘇豪區！

 

圖片來源：landmark.hk

 

 

半山自動扶手電梯

地址：香港中環租庇利街

 

小紅書窮遊香港免費景點│3. 藝穗會

 

　　最後一個地方是藝穗會，如果平時大家有經過，都會看到很多人打卡，事關藝穗會的建築真的較特別。藝穗會是一幢歷史建築物，於十九世紀末興建，使用新古典建築風格，大家可以見到這樓高三層的大樓以磚塊砌成，米白色和棕色的磚塊相間，非常搶眼！

 

 

藝穗會

地址：中環下亞厘畢道2號

 

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