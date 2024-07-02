Inside Out 2 | 《玩轉腦朋友2》強勢回歸！4大亮點逐個數︰全新情緒專員登場、剖析青春期敏感情緒！10句金句超有共鳴

迪士尼、彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）鐵定在今年暑假強勢回歸，7 月 11 日將在港正式上映！隨着主角韋莉步入青春期，情緒起伏不定，本來的於大腦總部坐陣的情緒專員阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎，竟被 4 位新成員「踩場」，帶來翻天覆地的轉變，讓大家一起經歷這個青春少女的成長過程。動畫電影一開畫即贏盡口碑，甚至打破票房紀錄，成為史上全球開畫票房最高的動畫電影。到底《玩轉腦朋友 2》有甚麼必看亮點呢？

玩轉腦朋友2｜亮點 01︰闊別9年再出續集！

還記得，2015 年夏季上映的《玩轉腦朋友》（Inside Out）最有趣是把人的情緒形象化，喜、怒、哀、樂各有代表「情緒專員」，在大腦總部裏操控韋莉的行為及反應，這種對情緒、記憶的詮釋令人相當有新鮮感，當時全球票房總收入更達 66.7 億港元，更贏得奧斯卡和金球獎的最佳動畫殊榮，成績亮麗！闊別 9 年，《玩轉腦朋友 2》講述主角韋莉已經 13 歲，需經歷小學升中的不安、與好友分離、自我認同等難關，加上全新的情緒角色登場，令人期待！

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