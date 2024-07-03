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03/07/2024

機場貴賓室｜全新Kyra Lounge進駐機場T1！位置超就腳、打卡中島酒吧、多款港式美食！即睇邊張信用卡可免費入Lounge

#打卡熱點 #TravelNews #機場 #機場貴賓室 #Kyra Lounge #酒吧 #Lounge #信用卡可 #雞尾酒 #輕旅行
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Text: Louise Yuen

　　香港機場又有新 Lounge 喇！ 全新豪華貴賓室 Kyra Lounge 剛於 7 月 2 日開幕，位於1 號客運大樓 6 樓，鄰近 23 號閘口，位置上佔盡優勢。佔地 744 平方米的 Kyra Lounge 麻雀雖小，但有齊休閒區、辦公區、用餐區及酒吧等設施，加上開揚景觀，過關後前來歎雞尾酒、小吃，稍作休息再登機，也是不錯的選擇。

 

 

　　甫進 Kyra Lounge，最搶眼一定是中島設計的酒吧，波浪狀天花板、由颱風塌樹回收木材製成的吧枱，坐在這裏還可以歎住紅酒、cocktail 邊賞飛機升降的景色，感覺夠晒 chill。旁邊的用餐區則供應沙律、冷盤及多款本地特色美食，由叉燒包、魚肉燒賣、咖哩魚蛋、咖哩雞、焗豬扒飯至紅豆沙都有。

 

 

　　有別於航空公司旗下的機場貴賓室，Kyra Lounge 由 Airport Dimensions、SSP 和 Travel Food Services 主理，只需使用 Priority Pass 或 AE 白金卡送贈的 Priority Pass 便入進。

 

Kyra Lounge

地址︰香港赤鱲角國際機場一號客運大樓離港層 6 樓（禁區 23 號閘口附近）

電話︰ 3565 1393

開放時間︰6am-12mn

網址︰www.prioritypass.com/lounges/hong-kong-sar/hong-kong-chek-lap-kok-intl/hkg18-kyra-lounge

 

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