宋仲基再做準爸爸！演戲以外原來多才多藝？曾是Running Man元祖成員、參加全國運動會！大學是校草學霸？睇埋6套宋仲基作品推介

近日，韓星宋仲基再次成為網上熱話，事關他的太太Katy將迎來第二胎，而經紀公司已證實喜訊。說到宋仲基可能大家都會想起《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》等劇集，但其實他可以算是人生的勝利組，今次和大家講講宋仲基的5件事及其主演的作品！

近日，宋仲基的太太Katy將迎來第二胎，而經紀公司已證實喜訊，真的十分值得高興。說到宋仲基，大家可能只認識他演員的一面，今次會跟大家講講他的5件事！

1.曾是《Running Man》的固定成員

相信很多人都有看過韓國綜藝《Running Man》，但大家知不知在宋仲基曾是《Running Man》的元祖固定成員呢？宋仲基當初在《Running Man》中表現十分亮眼，更一度和宋智孝在節目上組成CP，二人互動十分搞笑。不過在2011年5月，宋仲基因演藝生涯規劃而選擇退出《Running Man》。

2.短道速滑運動員

看到宋仲基文質彬彬的樣子，但其實他的運動也很厲害。宋仲基從小便學習短道競速滑冰，更是一位短道速滑運動員，代表過家鄉去了三次全國運動會，更以奧運為目標。不過後來因為受傷，才放棄運動員生涯！

3.全家及本人都是學霸

宋仲基在放棄運動員生涯後，便專注在學業上。第一年因為未能考上心儀學校，而選擇了重讀，之後成功入讀韓國內相當出名的成均館大學，網上更有指他是以全國第10名的成績考進去的。宋仲基最後以經營管理系和新聞廣播系雙學士學位畢業。除了他本人是學霸外，他的家人全部讀書成績都很厲害，當年他出席妹妹醫學博士畢業禮更成為了網上熱話！

4.未出道已有後援會

宋仲基因為長得帥，在大學已是校草。而大學二年級生時，他代替生病的大學學長參加KBS的韓國選手測驗，十分聰明的他一直去到總決賽，最後成為了亞軍。不過，很多網友看到他帥氣的外表，便為他成立後援會。

5.曾報考戲劇電影系遭家人反對

宋仲基在高三時是想報考戲劇電影系，不過當時遭家人反對，所以他便放棄了。但在大學三年級時，他再次想成為一名演員，在不同作品中做臨時演員。2008年12月，宋仲基在電影《霜花店》中盧拓，正式出道。

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