韓國人最愛電視演員Top10！榜首是今年大熱男演員！李敏鎬、玄彬、宋慧喬竟然無份？車銀優只排第4！睇埋相關劇集推介

韓國的Gallup早前進行了最喜愛藝人的民意調查，選出最喜愛的電視演員、電影演員、歌手等。今次會和大家看看韓國最受歡迎電視演員排名！看完排名，可能大家都會十分驚訝，平時超級受歡迎的李敏鎬、玄彬、宋慧喬都不在榜上！

韓國最受歡迎電視演員│第10名：金高銀

今次的第10名是金高銀，2012年出道的金高銀演技相當好，得過不少獎項，好像是《第13屆釜山電影評論家協會》最佳女新人、《第52屆百想藝術大賞》電視部門女子新人演技獎、《第1屆青龍系列大獎》最佳女主角等，而今年都因《破墓》奪得《第60屆百想藝術大賞》電影部門女子最優秀演技獎。她的代表作有《蘿莉塔：情陷謬思》、《奶酪陷阱》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《The King：永遠的君主》、《柔美的細胞小將》、《小女子》 、《破墓》。

金高銀演出劇集推介：小女子-Little Women

《小女子》由金高銀、南志鉉、朴持厚主演，故事講述貧窮的三姊妹一直相依為命，但不小心被捲入了權貴的陰謀之中。大家可以在Netflix上看到！

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