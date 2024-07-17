書展2024 | 直擊香港書展開鑼！影視文學主題：《九龍城寨》原著作者現身分享、AI製專屬書本封面！8折買書、注目6大零食推薦！超多網上優惠券教你拎！即睇書展購票詳情

一年一度的香港書展今日（7月17）正式開鑼！如果今年想入場的人士，記得入場前要做好功能，看清楚自己想買甚麼，有甚麼優惠和怎樣入場最抵！今日和大家看看今次書展5大重點！

書展2024│1.年度主題「影視文學」︰超多重量級作家分享創作歷程

第34屆香港書展將在2024年7月17至23日，連同香港運動消閒博覽及零食世界在香港會議展覽中心舉行，三項文化消閒盛事共吸引760家展商參與。今年書展年度主題為「影視文學」，以「從香港閲讀世界：漫遊光影文字間」點題，所以會重點推介影視相關文學作品及書籍，包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等，讓大家可以從不同方面看到影視文學作品。香港書展當然有講座，今次會有「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，邀請到很多重量級華文作家及世界各地著名作家親臨分享創作歷程，好像是蘇童、金宇澄、班宇、沈西城、葛亮、林超英等，想知名作家講座系列及相關活動，可以按此了解更多。

商務、三聯、天地等書商部分書籍減至8折。

書展現場所見，位於 1B-D02 攤位的創造館人流較多，不少人紛紛入手《九龍城寨》的原著小說3部曲，而作者余兒更在書展期間每日 8pm親身到場為讀者簽名，直至當日關門。

主打《九龍城寨》3部曲的創造館，在書展首日出現人龍。

創造館也設有《九龍城寨》打卡位。

《九龍城寨》原著小說作者余兒每晚8pm於現場簽書！



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