全民運動日康體活動券開始派發！免費玩多項活動：毛巾健體操、體適能訓練、參加健康講座、睇運動示範！即睇詳細活動+領券詳情

全民運動日康體活動券由今日開始派發！參加者可以憑券在8月4日出席18區指定體育館舉辦的多元化免費康體活動。活動券由今日（22日）上午8時30分起已經可以在康文署18區康樂事務辦事處領取，想要在下個月全民運動日一起同樂的話，就要盡快去領取啦！

今年的全民運動日將會在8月4日舉行，鼓勵大家積極參與體育及體能活動。活動當日康文署將會免費開放轄下大部分康樂設施供大家使用，並在十八區指定體育館舉辦免費康體活動！

免費康體活動將會在當日下午2時至6時在18區指定體育館舉行。今年的活動豐富，當中又以「親子體能 與你『童』行」為主題，特意舉辦了多項體適能運動示範和親子同樂活動，讓家長和小朋友一起參與在活動當中，培養恒常運動的習慣。

（圖片來源：Envato）

康體活動多樣化的活動內容，總有一項會讓你感興趣！喜歡體能鍛煉的你可以選擇呼拉圈健身操、毛巾健體操等體適能健體訓練；和家人到訪的你可以參與室內草地滾球、親子保齡球等同樂活動；就算平日不常運動的你，也可以參加競技疊杯、躲避盤、浮士德球等較輕鬆的活動，嘗試一下這些特別的運動項目！

另外，康文署將會在主場館東昌街體育館示範適合不同年齡人士參與的親子活力操，亦設置了電子虛擬運動攤位、舉辦新興運動和城市運動體驗活動，例如有近年廣受青少年歡迎的卡巴迪和三人籃球運動，絕對是大家一試這些新興運動的好機會！除此以外，康體活動同樣適合長者和殘疾人士參與，當中活動包括健康講座、健體閣、運動示範和傷健共融的體適能訓練，適合任何年齡層或傷健人士一起同樂。

想要在下個月全民運動日一起同樂的話，就要盡快去領取康體活動券啦！

康體活動券派發詳情：

日期：7月22日（星期一）上午8時30分起

地點：各區康樂事務辦事處

更多活動詳情可瀏覽「全民運動日」網頁

（圖片來源：「全民運動日」專題網頁）

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