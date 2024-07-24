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24/07/2024

深圳好去處｜深圳都可以玩雪！4萬呎室內冰雪樂園必玩3層樓高長滑梯！免費租雪服、睇雪雕展、打雪仗

#深圳 #北上玩樂 #海昌．樂漫冰雪王國 #北上食買玩 #人造雪機 #雪花 #滑梯 #雪雕 #Travel news
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Text: Louise Yuen

　　港人放假北上，其中一個熱門節目可能是到廣州融創雪世界盡情滑雪。其實深圳也設有大型室內冰雪樂園「海昌樂漫冰雪王國」，設有冰塊滑梯、飛索、旋轉木馬等多個玩樂設施，加上場內不定時有飄雪表演，令人猶如置身雪國。

 

　　開幕短短 1 年的海昌樂漫冰雪王國，佔地 4 萬呎，主要分為嘉年華派對、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸及冰雪城堡 5 大園區。甫入場，第一件事就是租用免費雪服、鞋套，皆因樂園每日以人造雪機製出雪花，最低溫度可達 -8 度，打造出冰天雪地的氛圍，大家甚至可以打雪仗、堆雪人，代入感十足。

 

 

 

　　場內設不少合家歡設施如雪國列車、車胎滑雪，但最刺激的一定是冰雪城堡的「巨龍旋轉冰滑道」，由巨型冰塊砌成 3 層樓高的長滑梯，讓大家挑戰急彎的離心快感；另外還有冰川滑梯、波浪雪道、雪雕展等，大人都啱玩。

 

 

 

 

 

海昌．樂漫冰雪王國

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路99號海雅廣場4層L430號鋪
開放時間︰10am-10pm
網址︰www.fouryau.com/product/2128844

 

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