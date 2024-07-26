奧運2024 | 商場奧運活動、優惠大晒冷！這商場大抽獎抽電動車、巴黎來回機票？薰衣草紫賽道運動場打卡！即睇奧運直播商場

2024巴黎奧運會於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，為了大家都可以一齊參與這盛事，所以很多香港的商場都推出了不少直播、打卡、活動等，就連抽奬都有！今次一次過睇商場奧運活動！

奧運商場2024│1.抽獎+送禮品

如心廣場

如心廣場打造「奧林大會 Summer Go!ympics」活動，當中會有「奧林5大運動遊戲挑戰區」！只要在場內消費滿指定金額就可換領遊戲券，挑戰競玩場地單車、戶外賽跑、室內蛙泳、拳擊同花劍觸擊！如果參與挑戰3次或以上，有機會參加大抽獎，大獎是AION Y Plus電動車一部；二獎雙人來回巴黎機票一份；三獎是iPhone 15 Pro (256GB)一份；四獎是1,000,000如心賞CCG Hearts積分！

「奧林大會Summer Go!ympics」@如心廣場

日期：即日起至 8 月 25 日

時間：早上 11 時至晚上 9 時

地點：如心廣場一期 1/F 中庭及 Pacific Coffee 外

上水廣場及PopWalk天晉滙

大家去上水廣場及PopWalk天晉滙合資格商戶即日單一消費滿$200，即可去6大運動項目主題挑戰站參加遊戲一次。上水廣場場內設有「狂野籃球訓練賽」、「熱血拳擊手」、「激流划艇」運動挑戰；而PopWalk天晉滙則於場內設有「閃電短跑王」、「奮鬥單車」及「動歷獨木舟」運動挑戰。之後可憑表現獲得指定數量的「Game Token」以贏取高達6,000份禮品！同期獲得最多Game Token的玩家有機會贏取iPhone 15 Pro、iPad Air、PlayStation®5遊戲機及Nintendo Switch 等禮品。







上水廣場及PopWalk天晉滙6大運動項目主題挑戰站

日期： 7月13日至9月1日

裝置開放時間﹕ 每日上午10時至晚上10時

遊戲開放時間： 星期一至五下午12時至下午6時；星期六日及公眾假期下午12時至下午8時

地點：上水廣場2樓中庭 及 將軍澳 Ocean PopWalk海天晉滙地下中庭

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