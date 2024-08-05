巴黎奧運｜港隊運動員場上英姿逐個捉！浪漫之都名勝下揮灑汗水？睇埋「最佳相片」衝浪懸浮相+唯一水底攝影師拍下衝浪「水行俠」

港隊派出 35 名運動員出戰巴黎奧運，成績最亮眼的要數張家朗、江旻憓及何詩蓓早前分別在劍擊、游泳項目中勇奪 2 金 2 銅，其他運動員也在比賽場上努力拚搏，爭取佳績！距離巴黎奧運閉幕尚餘不足一星期，目前完成賽事的運動員也已陸續返港，今次為大家一次過搜羅港隊運動員於浪漫之都揮灑汗水的美麗身影。

（圖片來源︰SF&OC 港協暨奧委會）

【劍擊】

出戰巴黎奧運的 4 位劍擊運動員表現優秀，其中江旻憓率先在女子重劍個人賽為港隊摘下首面金牌，其後張家朗更衛冕男子花劍「世一」寶座。首次出戰奧運的女子花劍手陳諾思則晉級至 16強 ，寫下香港女子花劍歷史；男子重劍手何瑋桁雖在重劍個人賽 32 強無緣晉級，但世界排名升至第 20 位，創個人新高。

江旻憓

張家朗

陳諾思

何瑋桁

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