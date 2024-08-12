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12/08/2024

迪士尼D23大會公布25套電影、影集最新消息！真人電影《白雪公主》最新劇照！《史迪仔》真人版、《冰雪奇緣3》幾時有？《反斗奇兵5》故事講咩？

#迪士尼 #影視娛樂 #電影 #阿凡達3 #白雪公主 #影集串流 #反斗奇兵5
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Text: Sammy Leung

　　每兩年舉行一次的迪士尼全球粉絲大會D23第一日就已有過萬粉絲朝聖，今次仲公布了迪士尼旗下的電影、影集串流新作的最新消息及片段，不論是《反斗奇兵5》、《阿凡達3》、真人版《白雪公主》都有，大家不要錯過！

 

迪士尼│1.迪士尼真人電影

 

　　《獅子王》是大家由細到大都超愛的影片，而《獅子王》前傳迪士尼真人電影《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）將在2024年12月19日上映，大家可以看到更多辛巴的爸爸木法沙的成長經過與及不一樣的成王歷險，場面十分壯觀！

 

 

　　另外一個迪士尼真人電影亮點，應該就是《白雪公主》（Snow White）吧！今次由《西城故事》（West Side Story）女主角麗素莎嘉娜 Rachel Zegler 及《神奇女俠》姬嘉鐸 Gal Gadot 主演真人版《白雪公主》電影姬嘉鐸會扮演惡毒女皇向魔鏡施法，將於2025年3月香港戲院上映！

 

 

　　迪士尼經典動畫《史迪仔》（Lilo & Stitch）亦將開拍真人電影，並在 2025年夏季上映，史迪仔今次就有造型大共開，大家可以率先睇！

 

 

　　明年10月上映的科幻鉅製、《電子世界爭霸戰》（Tron）系列第三集《TRON: Ares》；　　《衰鬼媽咪2》 （暫譯）（Freakier Friday）都會在2025年於香港戲院上映！

 

 

 

下一頁：有咩迪士尼動畫電影

 

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