  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

13/08/2024

上環睇懷舊老香港展覽兼打卡！尋找洋服眼鏡鐘錶老店痕跡、睇60年代香港製造服飾百貨、Y2K潮物重拾集體記憶！八月照相館一嘗影樓拍照體驗

#年華百貨 #老店回憶展示館 #舊物 #懷舊 #古物 #Y2K #老店 #香港製造 #週末好去處 #打卡熱點 #舊香港展覽 #本地遊 #年華市集 #西港城
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Jane Law

　　時代更替得愈來愈快，在新舊交替的途中許多事物趕不及多看一眼就已經消失，就如那些紮根社區多年的老店。若你也喜歡緬懷過去舊事物的美好與韻味，一定要去上環西港城舊香港展覽《 你好！拜拜！Hellogoodbye 》，認識香港本土各式各樣設計產品及收藏，與「老街坊」重溫香港老店故事。

 

（圖片來源：西港城 Western Market

 

　　「再見」意味道別，也代表再次見面，《 你好！拜拜！Hellogoodbye 》展覽正想為大家提供一個重新回望的機會，重溫一代人在社區裏的共同回憶，以及往日香港老店情懷。就算未曾經歷過當年歷史的訪客，也能透過欣賞舊物和展品認識香港本土設計產品和收藏。展覽大致分為三個展區，包括老店回憶展示館、年華百貨及年華市集。

 

1. 老店回憶展示館

 

　　老店回憶展示館由店老二老店策劃，展出逾50樣懷舊物品，當中有來自舊年代的老店「永昌成洋服」、「得光眼鏡公司」、「華興鐘錶」等，許多展品都是舊年代老店一直沿用的用具，讓大家從充滿使用痕跡的工具中感受過去的時代。

 

（圖片來源：店老二老店

在深水埗黃竹街、50、60年代開業的「得利林刀剪」的鋪頭由林維新（第三代）營運至結業，展出店舖招牌及刀剪。（圖片來源：店老二老店

展出的大押招牌字。（圖片來源：店老二老店

（圖片來源：西港城 Western Market

 

日期：17／7-1／9／2024

時間：10am - 10pm⁠

地點：上環西港城地下大堂

策劃：店老二老店

 

2. 年華百貨

 

　　年華百貨由小時光策劃，販售各式古舊收藏及香港設計。在這個古董收藏庫內，你可以找到重現老香港風格的金飾珠寶、香港製衣業蓬勃時期的年代佳品、日本昭和年代宇山娃娃等等的別致收藏品。

 

（圖片來源：小時光XiaoShiGuang

（圖片來源：小時光XiaoShiGuang

南泱記所收藏的復古衣飾，絕大部份都是六十至九十年代的香港製造。（圖片來源：小時光XiaoShiGuang

 

　　更特別的是，小時光更為大家帶來「八月照相館」，為大家提供到影樓拍照的體驗——小時光邀請到 Instant Photo Service 攝影師 Thomas 為大家以復古即影即有相機（Large Format Camera）拍下照片、定格此刻回憶。更有西洋書法家 @kalligraphyart_ips Kathy在相片提字。詳情記得密切留意小時光的 Instagram 及 Facebook 專頁公佈。

 

（圖片來源：小時光XiaoShiGuang

 

日期：17／7-1／9／2024

時間：請留意小時光IG Update 開放時間

地點：上環西港城地下G27店鋪

策劃：小時光 XiaoShiGuang

 

3. 年華市集

 

　　年華市集由大年華 Dailinwah策劃，近年興起Y2K熱潮，CCD相機、Y2K拍照姿勢、時裝穿搭等重新浮現在公眾眼球，在慨嘆青春不再時，大年華用市集，邀請大家一同好好記住這些青春回憶。

 

　　市集內有一眾舊物小店參與，現場亦設有「回憶體驗專區」，將一些封塵已久，想當年的「潮物」重現眼前，例如有橫跨九十到二千年代的中古YES CARD，亦可以翻閱當年嘅書藉、物品等等，讓大家一起懷緬舊時。

 

（圖片來源：大年華 Dailinwah

（圖片來源：大年華 Dailinwah

 

日期：第二彈 31／8-1／9／2024

時間：12pm-7pm

地點：上環西港城地下大堂

策劃：大年華 Dailinwah

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#年華百貨 #老店回憶展示館 #舊物 #懷舊 #古物 #Y2K #老店 #香港製造 #週末好去處 #打卡熱點 #舊香港展覽 #本地遊 #年華市集 #西港城
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

13/08/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk