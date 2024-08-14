長沙灣美食｜全新商場SOHO West登場！佔地逾5萬呎！%Arabica、海景韓國餐廳進駐！海濱長廊成賞日落打卡位

長沙灣全新商場 SOHO West 近月正式開幕，坐落在港鐵南昌站旁邊的西九龍海濱，佔地逾 5 萬平方呎，以臨海商場定位，餐廳及咖啡店都可以無遮無擋欣賞維港美景。中庭也採用開揚設計，把自然海風引入內部空間，加上商場連接寵物友善的海濱長廊，飯後前來海邊散步打卡，讓大家對海 chill 住過 weekend！

SOHO West 樓高 3 層，不同店舖都陸續進駐，如日本 %Arabica 咖啡店首家西九龍區分店、以牛奶為主題的牛奶冰室，最搶眼要數韓國餐廳 Terrace in Seaside，全用落地玻璃打造出「海邊的露台」的感覺。必試「招牌濟洲柑橘乳酪」入口香甜解膩，「燒醬油黑毛豬白切肉紫蘇拌飯」夠惹味，還有傳統飯卷、柑橘窩夫等輕食。

店舖以外，SOHO West 的中庭也融入休憩樓梯級，同時可用作多功能文娛藝術表演場地，而 SOHO West 對出就是長沙灣海濱長廊，碼頭特別建有一座向海延伸的海浪造型涼亭，以「水」及「船隻」為設計元素，配上藍天白雲，打卡一流。沿海濱長廊走，黃昏時分更可欣賞西九龍及昂船洲風景，從另一角度細賞西九的日落美景。

SOHO West

地址︰西九龍荔盈街 10 號

交通︰南昌站 B 出口