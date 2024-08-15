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15/08/2024

航空公司排名 | 全球最乾淨航空公司Top20公開！香港2間航空公司上榜、其中一間成世一！即睇港人常搭航空有冇份

#去旅行 #飛機 #機票 #飛機設施 #航班 #乾淨 #SKYTRAX #排名 #排行榜
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Text: Sammy Leung

　　旅行搭飛機，大家買機票前會考慮甚麼因素？航班時間？價錢？服務？或者整潔度？飛機上的設施乾淨不乾淨，真的很影響乘客對航空公司的印象，而早前Skytrax公布了2024年最乾淨航空公司排名！香港有2間航空公司成功上榜！即睇！

 

　　旅行前買機票前通常會考慮很多因素，包括航班時間、價錢、服務、整潔度等等。而早前Skytrax公布了2024年最乾淨航空公司排名，Skytrax指這是根據航空公司機艙清潔標準和品質而評分，當中會考慮座位、桌子、地毯、洗手間等的清潔度和外觀。今次香港有2間航空公司成功上榜！

 

 

2024年最乾淨航空公司排名

第1名：國泰航空

第2名：全日空航空公司

第3名：長榮航空

第4名：卡塔爾航空

第5名：新加坡航空

第6名：韓亞航空

第7名：海南航空

第8名：日本航空

第9名：中華航空

第10名：大韓航空

第11名：香港航空

第12名：芬蘭航空

第13名：澳洲航空

第14名：瑞士國際航空

第15名：沙地阿拉伯航空

第16名：漢莎航空

第17名：泰國國際航空

第18名：法國航空

第19名：斐濟航空

第20名：中國南方航空

 

 

　　從以上排名中，可以看到第1名是國泰航空，成為世一，而第二及第三名分別是全日空航空公司及長榮航空；而港人常搭的韓亞航空今次是第6、日本航空今次是第8、第9名是中華航空、香港航空為第11名。

 

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