梅艷芳展最後Last Call！5大香港文化博物館不可不看展覽：李小龍400件文物必睇經典黃色戰衣 / 梅艷芳張國榮舞台服飾 / 金庸武俠小說雕塑展

放假想在香港走走，但又怕夏天熱辣辣，不想進行戶外活動。香港都有很多很多室內的好去處，香港文化博物館就是其中一個！香港文化博物館的「絕代芳華・梅艷芳」展覽將於九月二日（星期一）結束，大家一定要把握機會去看看！另外，到底香港文化博物館有甚麼不可不看的展覽呢？

香港文化博物館展覽│1. 絕代芳華・梅艷芳





第一個當然要說說免費入場的「絕代芳華・梅艷芳」展覽，形象百變的梅艷芳是香港粵語流行樂壇的標誌性人物之一，所以今次展覽紀念一代巨星梅艷芳逝世二十周年，精選展品有梅艷芳親筆簽名《淑女》黑膠唱片、梅艷芳於1987至1988年《百變梅艷芳再展光華演唱會》中演唱《妖女》及其他快歌時穿着的服飾、《川島芳子》電影劇照、《東方三俠》電影劇照、《胭脂扣》黑白素描手稿、梅艷芳於2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的服飾等等。大家可以透過70件展品，回顧及緬懷梅艷芳在音樂和電影方面的超卓成就。

絕代芳華・梅艷芳

日期：2023年12月24日至2024年9月2日

地址：一樓聚賢廳

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