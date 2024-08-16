  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/08/2024

梅艷芳展最後Last Call！5大香港文化博物館不可不看展覽：李小龍400件文物必睇經典黃色戰衣 / 梅艷芳張國榮舞台服飾 / 金庸武俠小說雕塑展

#香港文化博物館 #展覽 #香港好去處 #週末好去處 #本地遊 #打卡熱點 #周末好去處 #好去處 #香港玩樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　放假想在香港走走，但又怕夏天熱辣辣，不想進行戶外活動。香港都有很多很多室內的好去處，香港文化博物館就是其中一個！香港文化博物館的「絕代芳華・梅艷芳」展覽將於九月二日（星期一）結束，大家一定要把握機會去看看！另外，到底香港文化博物館有甚麼不可不看的展覽呢？

 

香港文化博物館展覽│1. 絕代芳華・梅艷芳



　　第一個當然要說說免費入場的「絕代芳華・梅艷芳」展覽，形象百變的梅艷芳是香港粵語流行樂壇的標誌性人物之一，所以今次展覽紀念一代巨星梅艷芳逝世二十周年，精選展品有梅艷芳親筆簽名《淑女》黑膠唱片、梅艷芳於1987至1988年《百變梅艷芳再展光華演唱會》中演唱《妖女》及其他快歌時穿着的服飾、《川島芳子》電影劇照、《東方三俠》電影劇照、《胭脂扣》黑白素描手稿、梅艷芳於2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的服飾等等。大家可以透過70件展品，回顧及緬懷梅艷芳在音樂和電影方面的超卓成就。

 

 

絕代芳華・梅艷芳

日期：2023年12月24日至2024年9月2日

地址：一樓聚賢廳

詳情按此

 

下一頁：俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展

 

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港文化博物館 #展覽 #香港好去處 #週末好去處 #本地遊 #打卡熱點 #周末好去處 #好去處 #香港玩樂
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk