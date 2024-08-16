毛孩召集！愛協「寵物夏季健康慶典」8.24開催！免費寵物健康檢查／人寵用品市集／動物行為講座！九巴一日限定寵物友善巴士！即睇寵物展詳情

召集各位毛孩主人！香港愛護動物協會（愛協）將會在8月24日舉辦「寵物夏季健康慶典」，屆時除了會有一連串活動，包括動物行為講座、寵物健康檢查和寵物用品市集等，當日九巴更會推出一日限定的寵物友善循環巴士路線，最適合周末帶毛孩們一起出門！

為了慶祝青衣中心獸醫服務正式營運，愛協準備了一系列活動讓大家和毛孩一起過一個輕鬆周末！現在只要預先在網上登記就可以免費入場（登記網站按此），寵物夏季健康慶典內容包括：

● Dr. Enrico Pizzuti進行寵物健康檢查

（圖片來源：香港愛護動物協會）

寵物們的健康對主人們當然至關重要，活動當日在4樓的獸醫診所內，會有高級獸醫Dr Enrico Pizzuti為寵物們作10分鐘的健康檢查，提醒各位主人們要定期為寵物作健康檢查，預防患上疾病、及早治療。

地點：4 樓獸醫診所

時間：中午12時正至下午5時正

● 動物行為講座

梁雪萍Lily Leung：「如何讓你的貓貓快樂」講座

（圖片來源：香港愛護動物協會）

原來動物就像人一樣，會因為不同的事出現負面情緒——貓咪們不會說話，但會透過尾巴動作、聲音變化、行為改變等告訴主人自己不開心，家裏的貓主子總是對你愛理不理？愛協在活動當日請來高級行為導師梁雪萍Lily Leung，為大家講解如何讓你的貓貓快樂，大家記得準時來學習啦！

地點：2樓會議室

時間：下午 2 時正至 3 時正

鄧曉陽Sunny Tang：「如何做個負責任的狗主」講座

（圖片來源：香港愛護動物協會）

除了了解貓咪的情緒，愛協也邀請了狗隻行為訓練員鄧曉陽Sunny Tang為大家講解如何做個負責任的狗主，飼養寵物是一生一世的責任，到時候不妨再來聽聽講座，學習如何在各方面都成為更有責任的主人！

地點：2樓會議室

時間：下午 3 時 15 分至 4時 15 分

● 期間限定人寵用品市集 +攝影大師CM Leung即影即有活動

（圖片來源：SPCA）

帶寵物們出門，一定要來逛逛這個期間限定的寵物市集！在青衣中心地下中庭及1樓將會設置大量攤位，提供一系列人寵用品、食品、保健產品以及按摩服務，更加可以在現場選購限量版「Hello Kitty！Hello SPCA！」商品。

（圖片來源：香港愛護動物協會）

更不能錯過的是為毛孩們的快樂時光留念！市集內請來攝影大師CM Leung，寵物攝影經驗豐富的他會在活動期間為參加的動物拍照。到訪的各位只需要隨心捐款給愛協，就可以即時獲取寶麗來照片，在留念的同時支持動物福利！

活動邀請到 @kibo.eco ，主人可以將毛孩可愛樣子印在利用可持續物料製作的波鞋上。 （圖片來源：香港愛護動物協會）

毛孩在現場可以享用豐富的零食。（圖片來源：香港愛護動物協會）

● 何慧恩「毛孩在哪裏」畫作

（圖片來源：Where's Wags?）

除了以上活動，同場還有一個小彩蛋，由歐亞混血作家及插畫家何慧恩Sophia Hotung創作的「毛孩在哪裏」畫作，目前在愛協青衣中心展出。畫作將香港描繪成一個有趣、人寵共融的理想城市。到訪的各位可以盡情探索，找出隱藏在畫裏的103個動物與香港元素！

地點：地下中庭

時間：每日於愛協青衣中心開放時間內均可參觀

更多畫作資訊：http://www.sophiahotung.com/wheres-wags

愛協連同九巴推出一日限定寵物友善循環巴士路線

和寵物出行竟然可以坐巴士？愛協在活動當日將與九巴推出一日限定的寵物友善循環巴士路線，為寵物主人及毛孩提供出遊服務。路線將於8月24日由荃灣西開往青衣，供參加活動的公眾乘搭，九巴將安排雙層巴士提供服務，是全港首輛寵物友善的雙層巴士。

寵物友善巴士會由中午 12 時正至下午 6時正提供服務，由荃灣西出發，在青衣城二期和愛護動物協會賽馬會百周年中心設站。乘客可預先登記預留座位，或於當日即時登記。座位有限，先到先得！

特別路線的巴士時間表、乘客指引及座位預訂資料將會在愛協的社交媒體平台公佈。

愛協社交媒體平台：

Facebook : https://www.facebook.com/spcahk/?locale=zh_HK

Instagram : https://www.instagram.com/spcahk/

「寵物夏季健康慶典」活動

日期 : 8月24日（星期六）

時間 : 12:00 - 17:00

地址 : 愛護動物協會賽馬會百周年中心（青衣長輝路 38 號）