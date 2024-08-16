  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/08/2024

美食博覽2024 | 玩足一日！美與健生活博覽：免費造型剪髮、香水瓶工作坊、傳統剪紙藝術體驗

#剪髮 #工作坊 #免費 #Food Expo #美食博覽 #Shopping #剪紙藝術 #美食博覽2024 #香水瓶 #美與健生活博覽
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美與健康不僅是對外在的追求，更是一種由內而外的生活態度！美食博覽於即日至8月19 日在灣仔會展舉行，同場的美與健生活博覽除了搜羅多元化的優質產品，亦帶來了多個有趣的互動體驗，掃完美食一於去玩玩！

 

美與健生活博覽

 

美與健生活博覽2024 |  1.「青年髮剪」現場快剪！每日限定30位免費造型剪髮（展位：3E-C19）

 

　　想換新髮型？香港美髮美容業商會主辦的「青年髮剪」活動會一連五日為你打造全新造型！活動在美與健生活博覽期間，每日提供 30 個免費造型剪髮名額，先到先得！除免費名額外，現場還提供特別優惠，只需港幣60元就可享用快剪或造型服務，使用PayMe付款更可享港幣45元優惠價。

 

「青年髮剪」一連五日，每日提供 30 個免費造型剪髮名額。

 

美與健生活博覽2024 |  2. 手作推介：掐絲琺瑯香水瓶工作坊

 

　　想體驗非物質文化遺產傳統工藝的話，可以到掐絲琺瑯工作坊為已完成「掐絲」步驟的半成品填上繽紛色彩，自由選擇顏色彩砂，親手完成「點藍」工序，體驗手工藝的樂趣。工作坊由從事燈工玻璃創作近二十年的資深導師親自指導，確保每位學員都能順利完成作品，並將這份獨一無二的掐絲琺瑯香水瓶帶回家。不但可以作為一份獨特的紀念，也為生活增添一份雅緻。

 

日期：8月18日（星期日）
時間：10:15am – 11:45am
地點：美與健生活舞台（Hall 3E）

 

「掐絲」過程需要高度投入和專注，「點藍」過程更是治癒。

 

美與健生活博覽2024 |  3. 藝術體驗：傳統剪紙藝術工作坊

 

　　剪紙是中國古老的民間藝術，一把剪刀，一張紅紙，就能創造出豐富多彩的圖案，更有祈禱福壽、吉祥如意之意。美與健生活博覽的工作坊將帶領參加者欣賞中國傳統剪紙藝術的文化內涵，在導師指導下，親手體驗剪紙的樂趣，感受傳統文化的魅力。

 

參加者可學習中國傳統剪紙藝術的基本技巧，創作屬於自己的作品，並將這份藝術背後所蘊藏的祝福帶回家。

 

日期：8月19日（星期一）
時間：11:30am - 12:30pm
地點：美與健生活舞台（Hall 3E）

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#剪髮 #工作坊 #免費 #Food Expo #美食博覽 #Shopping #剪紙藝術 #美食博覽2024 #香水瓶 #美與健生活博覽
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk