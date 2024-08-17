美食博覽2024 | 關注身心靈健康必逛！睇日本茶藝表演、治癒咖啡拉花、沙畫體驗，來一趟洗滌心靈之旅

美食博覽及同期展覽現正於灣仔開鑼！今年新增四大跨展主題日，當中有周六及周日的「身心靈健康周末」（8月17至18日）。現場設有多個專題講座及工作坊，展商亦呈獻多款潤澤心靈、照顧健康的精選產品，務求為入場人士打造一個放鬆身心、擁抱生活平衡的舒適空間！平日返工總是累的打工仔一定要去！

美食博覽2024 | 1. 香港國際茶展：日本茶藝表演

香港日本文化協會將於香港國際茶展帶來日本茶藝表演，展示追求身心和諧的正宗日式茶道及背後的深邃文化，讓茶藝愛好者一同深入了解日本茶文化的內涵與哲學。

日期：8月17日（星期六）

時間：1:00pm – 1:30pm

地點：茶舍（會展5樓展覽廳5G）

香港國際茶展在最後一天（8月17日）歡迎公眾及貿易買家參與，設有得獎名茶巡禮、茗茶時段及茶席空間大賽等。

美食博覽2024 | 2. 美食博覽：青年拉花 大賽得獎者表演

由基督教香港信義會社會服務部（ELCHK）舉辦的香港青年咖啡拉花大賽之得獎者，將親臨會場表演並教授咖啡拉花技藝，觀眾可靜心欣賞及學習咖啡與藝術的完美結合，感受獨特的視聽體驗。

日期：8月18日（星期日）

時間：4:30pm – 5:30pm

地點：美饌舞台（會展3樓展覽廳3B）

香港青年咖啡拉花大賽之得獎者將到美食博覽教授咖啡拉花技藝。

（圖片來源：Envato）

美食博覽2024 | 3. 美與健生活博覽 ：沙畫體驗工作坊及表演

今年的美與健生活博覽邀請到香港著名沙畫藝術家胡藹的（Edith）到場舉辦沙畫體驗工作坊及表演，展現沙畫藝術的獨特魅力。Edith鑽研沙畫多年，糅合本身作為註冊護士及社工的專業背景，成為一位關顧全人身心靈的沙畫藝術家，並以沙藝表達獨特生命故事。

Sand Tales 沙說沙畫體驗工作坊 日期：8月17日（星期六）

時間：10:15am – 11:45am

地點：美與健生活舞台（會展3樓展覽廳3E）

成長的蛻變（沙畫表演）

日期：8月18日（星期日）

時間：3:15pm – 4:15pm

地點：美與健生活舞台（會展3樓展覽廳 3E）

Edith是次在美與健生活博覽的沙畫表演題為成長的蛻變，繼續以藝術推廣生命教育。

美食博覽2024 | 4. 美與健生活博覽 ：運動治療、防護秘技講座

熱愛運動的人士，不妨參加由註冊運動治療師唐信安主持的專題講座，加深對運動治療的認識，預防在運動過程中可能出現的身體狀況。

日期：8月18日（星期日）

時間：4:30pm – 5:15pm

地點：美與健生活舞台（會展3樓展覽廳3E）

美與健生活博覽準備了一系列精彩活動推廣身心靈健康。

美食博覽2024 | 5. 美與健生活博覽：新設「身心靈」展區

今年的美與健生活博覽增設「身心靈」展區，為繁忙都市人搜羅有助身心靈健康的產品，讓每個人體會身心平衡。

靜音艙（展位：會展3樓展覽廳3E-A16）

靜音艙為固定環境的多用途靈活空間，於寧靜舒適的靜音艙內隨意放鬆享受，遠離干擾，調整心情，專注於當下。

尼泊爾人手製作頌缽（展位：會展3樓展覽廳3D-D24）

擁有獨特傳統文化背景的尼泊爾全手製頌缽，聲音縈迴優美，自然舒爽，帶來療癒功效，能夠幫助人們減輕精神緊張和工作壓力，提升睡眠質量，讓人們在忙碌的生活中得到一份寧靜和放鬆。

香港花藝協會 「賞花、心悅」（展位：會展3樓展覽廳3F）

香港花藝協會以「賞花、心悅」為主題，帶來超過 30 個由花藝師製作的藝術級花藝作品，讓參觀人士欣賞及打卡，展館内亦安排多項花藝示範及工作坊，體驗花藝引人入勝之處。

美食博覽2024及各項展覽開放日期及時間：

日期

美食商貿博覽、香港國際茶展：

開放予貿易買家：8月15日至16日（星期四至星期五）

開放予貿易買家及公眾：8月17日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日至19日（星期四至星期一）

國際現代化中醫藥及健康產品會議

8月15日至16日（星期四至星期五）

時間

美食商貿博覽、香港國際茶展：

8月15日至16日：上午10時至下午6時

8月17日：上午10時至下午5時

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日 至18日：上午10時至晚上10時

8月19日：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

票價

• 美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024門票：每位港幣30元（如參觀同日的「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 $10）

• 美食博覽公眾館及「尊貴美食區」、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024預售套票：每位港幣36元*

*8月1至14日預售套票為每位港幣36元，於8月15至19日即日套票為每位港幣40元（全線 7-Eleven及Circle K便利店預售及即日套票均為每位港幣$36元。）

備註：公眾人士使用 2024 年 8 月 17日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展

• 「上午進場票」優惠：8月15、16及19日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 「晚間進場票」優惠：8月15、16、17及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）

備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

• 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場

購票方法

• 電子入場券可透過電子支付贊助商BoC Pay、AlipayHK及支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。