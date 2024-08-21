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21/08/2024

MTR復刻第一代載客列車！港鐵45周年「白頭車」再現？白色車頭配經典波波扶手！即睇首航、參觀打卡詳情

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Text: Sammy Leung

　　大家對港鐵白色車頭載客列車有沒有印象呢？以白色車頭的「白頭車」是港鐵第一代載客列車，更是很多香港人的回憶。早前港鐵宣布推出全新四十五周年品牌宣傳企劃，大家又有機會看到這款充滿回憶的列車了！

 

　　早前，港鐵在Facebook Post出一張相片，相片中的橙色天花車廂內設有「波波扶手」，如果有坐過港鐵第一代載客列車的朋友，應該都被這張相片勾起不少回憶。原來，近日港鐵公司推出全新四十五周年品牌宣傳企劃，所以今星期就會有45周年主題列車，到底這架主題列車又有甚麼特別呢？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　對，原來這架四十五周年主題列車是復刻港鐵第一代載客列車，白色車頭配以經典「波波扶手」，真的超級有Feel！如果大家想看話，就要留意以下2個時間：

 

1. 首航：2024年8月22日（星期四）下午大約1時50分抵達彩虹站3號月台，於下午2時正首航

2.參觀及打卡：2024年8月24日（星期六）上午10時45分至中午12時停泊於彩虹站月台，讓公眾參觀及打卡留念

 

 

 

 

45周年主題列車＠彩虹站

日期：2024年8月24號（星期六）

時間：上午10點45分至中午12點

地點：彩虹站月台

詳情按此

 

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