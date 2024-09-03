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03/09/2024

追劇推薦 | 喜歡睇超現實故事？大熱中港台韓奇幻劇集推介：爆紅韓劇《她的日與夜》/ 《魂囚西門》蕭敬騰為鬼魂做心理治療 / 內地劇《度年華》公主駙馬重生權鬥

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Text: Sammy Leung

　　最近你們在追劇甚麼劇？懸疑？古裝？愛情？如果你還在若惱，不知開始看哪一套的話，今次不如試試奇幻劇集吧！奇幻劇集通常都有一些超現實的元素，好像是穿越時空、鬼神、重生等等，所以大部分都題材都十分新穎。好，不多說，即睇！

 

延伸閱讀：

 

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奇幻劇集推介│1. 她的日與夜 - Miss Night and Day：爆紅韓劇！一起身會變大媽

 

　　第一套當然要介紹最近爆紅的劇集，對，如果你最近有留意韓劇，應該都會發現《她的日與夜》有超多好評！《她的日與夜》由《大力女子都奉順》的李亨民導演執導，《Good Casting》的朴志夏編劇執筆，並由李姃垠、鄭恩地、崔振赫主演。故事講述女主角李微是一名28歲待業生，她的公務員考試連續8年落榜，人生不算成功的她在一次救貓後，出現了改變。李微發現自己太陽升起時變成中年女性林順，而太陽落下後又變回來。而這時，她剛好得到了一個在檢察廳實習的機會，到底一起身會變大媽的她又怎樣面對世代差異的煩惱，還得應付難搞的上司。大家想看的話，可以在Netflix上看到！

 

 

 

預告：

 

 

下一頁：長公主+首輔重生在朝堂上再權鬥

 

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