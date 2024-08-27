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27/08/2024

巴黎殘奧2024 | 巴黎殘奧本周開幕！23名香港運動員出戰8大項目！即睇康文署18區奧運觀賞站 + 香港隊焦點賽事賽程

#Pantry熱話 #巴黎殘奧 #運動員 #香港隊
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Text: Sammy Leung

　　2024年巴黎殘障奧運會於2024年8月29日至9月8日舉行，一文睇晒香港運動員代表，賽程及直播地點。一齊支持香港運動員！

 

巴黎殘奧2024│1.香港代表

 

　　2024年巴黎殘障奧運會於2024年8月29日至9月8日舉行，香港代表團今次一共有23名運動員，會出戰8個項目，包括羽毛球、乒乓球、硬地滾球、馬術、游泳、劍擊、射箭及田徑。23名運動員有：

- 射箭：危家銓

 - 田徑：任國芬

 - 硬地滾球：龍子健、楊曉林、謝德樺、梁育榮、張沅、何宛淇

 - 羽毛球：陳浩源、朱文佳

 - 馬術：謝佩婷

 - 游泳：陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂 、吳卓恩

 - 乒乓球：王婷莛、吳玫薈、 梁仲仁

 - 輪椅劍擊：余翠怡、范珮珊、湯雅婷、鍾婉萍

 


 

下一頁：香港隊焦點賽事

 

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

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