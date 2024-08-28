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28/08/2024

追劇推薦 | 高質迷你影集輕鬆煲！艾美獎16項提名Netflix神劇《從心看我》 / 許光漢王淨《正港分局》 / 近期大熱懸疑日劇《地面師》！即睇劇集簡介+看點

#韓劇 #追劇 #Netflix #影視娛樂 #Disney+ #美劇 #日劇
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Text: Sammy Leung

　　下班後想留在家中好好休息，又想不到任何活動，不如來一齊煲劇吧！但不想看一些太長的劇集，不如試試一些大約10集或以下的，劇情緊湊之餘，花2至3天就可以看完！

 

延伸閱讀：

追劇推薦 | 通宵都要追！日本網民票選「想一次看完Netflix韓劇」Top 10！宋慧喬《黑暗榮耀》只得第4！《淚之女王》、《京城怪物》排第幾？

 

短劇推介│1. 從心看我 - When They See Us：艾美獎16項提名Netflix神劇

 

　　2019年播出的《從心看我》在當年艾美獎中獲得16 項提名，是當年的神劇之一。只有4集的Netflix美劇《從心看我》根據真人真事改編，故事講述哈林區五位少年遭人誣控，指他們在中央公園以殘暴的手段攻擊一名女性，事件引起全國輿論。而男孩的家人與律師陷入苦戰，必須在法庭上對抗整個紐約，在種族歧視、社會法制等情況下，他們到底最後可不可以找出真相？大家可以在Netflix上看到。

 

 

下一頁：近期大熱懸疑日劇

 

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