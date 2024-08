追劇推薦 | 高質迷你影集輕鬆煲！艾美獎16項提名Netflix神劇《從心看我》 / 許光漢王淨《正港分局》 / 近期大熱懸疑日劇《地面師》！即睇劇集簡介+看點

下班後想留在家中好好休息,又想不到任何活動,不如來一齊煲劇吧!但不想看一些太長的劇集,不如試試一些大約10集或以下的,劇情緊湊之餘,花2至3天就可以看完!

短劇推介│1. 從心看我 - When They See Us:艾美獎16項提名Netflix神劇

2019年播出的《從心看我》在當年艾美獎中獲得16 項提名,是當年的神劇之一。只有4集的Netflix美劇《從心看我》根據真人真事改編,故事講述哈林區五位少年遭人誣控,指他們在中央公園以殘暴的手段攻擊一名女性,事件引起全國輿論。而男孩的家人與律師陷入苦戰,必須在法庭上對抗整個紐約,在種族歧視、社會法制等情況下,他們到底最後可不可以找出真相?大家可以在Netflix上看到。

