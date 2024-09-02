9月電影、Netflix、Disney+劇集大集合！7屆金像武指伙劉俊謙致敬動作演員！Anne Hathaway演靚太閨密反面報復戰、朴信惠惡魔附身成黑化法官、百廚齊爭韓國第一真人騷

暑假過後，9 月依然好戲連連！單是電影，已經有金像武術指導伙拍劉俊謙在《武替道》演出武師、動作替身的辛酸，驚慄片《母血性》則由兩大金像女星主演閨密反目報復戰！Netflix 及 Disney+ 的新劇、新戲同樣精彩，像 Emily in Paris 第 4 季終於出埋第 2 部，韓劇就有朴信惠被惡魔附身成黑化法官，賣座港產片《九龍城寨之圍城》更首登 Disney+，9 月唔憂劇荒了。

【9月片單｜上映電影推介】武替道 Stuntman︰金像武術指導出山！伙拍劉俊謙演出動作演員的辛酸

繼《九龍城寨之圍城》之後，今個 9 月再有另一套港產動作片上映！由息影多年的 7 屆金像武術指導兼動作演員董瑋，伙拍劉俊謙演出《武替道》（Stuntman），從兩代人的故事道出動作演員的辛酸，預告片中更有一句「以前啲港產片，邊個唔係搏盡」的對白，向一直默默耕耘的武師、動作替身致敬。

故事講述董瑋因昔日拍檔導演欲完成人生最後一部作品，於是重出江湖；而劉俊謙飾演的動作演員李世龍則沉醉電影卻苦無機會，一直在理想與現實邊緣苦苦掙扎。兩代動作演員偶然相遇，一拍即合，決意憑這部「最後之作」令港產動作片再次發光發熱。董瑋重返片場，卻與曾結怨的男主角、現已為知名動作巨星的伍允龍狹路相逢。多年之後，兩人對香港動作片精神各有不同演繹，發生一件突發事故……

（圖片來源︰武替道）

上架日期：9 月 26 日

【9月片單｜上映電影推介】母血性 Mothers’ Instinct︰兩大金像女星主演！靚太痛失愛兒、閨密反面報復

同是 9 月 26 日上映的，還有《母血性》（Mothers’ Instinct）。故事以 60 年代典型美式家庭為背景，由兩大金像女星謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演，兩位靚太本來是閨密身兼好鄰居，卻因一次意外，安妮夏菲維痛失愛兒，自此閨密反面，更有連串的報復暗湧，令謝茜嘉謝西婷一家提心吊膽。

（圖片來源︰Mothers’ Instinct）

（圖片來源︰Mothers’ Instinct）

上架日期：9 月 26 日

【9月片單｜上映電影推介】痛愛完成式It Ends With Us︰改編自紐時暢銷小說！暗藏家暴的愛情故事

《痛愛完成式》（It Ends With Us）改編自紐時暢銷榜冠軍作者 Colleen Hoover 同名小說《以我們告終》（It Ends With Us），由性感女神碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演，以及混血型男積斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）自導自演。

故事講述 Blake Lively 勇敢地克服童年的創傷，隻身搬到波士頓開花店，展開新生活。 期後她邂逅了高富帥的醫生，兩人極速陷入熱戀。但萊奧的性格缺陷逐漸浮現，更勾起莉莉在原生家庭的痛苦回憶。此時，Blake Lively 的青梅竹馬兼初戀情人突然出現，這場三人行愛情拉鋸戰當中，Blake Lively 會作出怎樣的抉擇？

（圖片來源︰Sony Pictures）

上架日期：9 月 18 日

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