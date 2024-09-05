MTR | 港鐵Chill Fun鐵路樂園9月登陸中環海濱！免費入場5大園區超多打卡位+攤位遊戲！8米高巨型充氣列車+模擬駕駛室+食Cute版列車雞蛋仔

今年是港鐵通車服務香港四十五周年，特別舉辦首個戶外大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」，活動將於9月25日至29日，一連五天在中環海濱活動空間舉行！是次嘉年華活動免費入場，設多個機動遊樂設施、以鐵路為主題的攤位遊戲、打卡景點，仲有各種港式懷舊以及全球創新特色小食攤位等，好啱一家大小去，鐵路迷更加不可錯過！

(圖片來源: 港鐵)

免費入場！周六及周日須預約場次

「Chill Fun 鐵路樂園」嘉年華佔地達3.6萬千平方米，分為五大園區。留意，雖然話今次活動公眾免費入場，但如果打算星期六及日入場，大會入場將採取預約制，MTR Mobile登記用戶可由9月10日中午十二時起，透過MTR Mobile預約周六及周日場次，名額有限，先到先得！成功登記後將會透過MTR Mobile獲得二維碼入場門票，每張入場門票可供最多四人同時進場。9月25至27日（星期三至五）下午一時至晚上九時入場參與的朋友，即不分場次，毋須預先登記可免費入場。

睇番今次嘉年華活動都相當豐富，「Chill Fun鐵路樂園」設有五大園區。大家可入場購買代幣參與個別遊樂設施及遊戲。由9月10日至22日期間，大家更可於港鐵網上商店以優惠價港幣四十五元預購代幣卡（含十枚代幣），享受早鳥優惠；代幣卡現場購買為$65。了解更多活動詳情及門票資訊，可參閱港鐵公司網頁。

「Chill Fun鐵路樂園」五大園區：1. Pop-up駕駛室

園區將設有首度於戶外展出、日常用作訓練車長的模擬駕駛室，一嘗擔任車長滋味，親身體驗駕駛工作，以及機動鐵路遊樂設施。

(圖片來源: 港鐵)

「Chill Fun鐵路樂園」五大園區：2. 鐵路未來樂園

設置大型充氣滑梯，讓參加者從刺激的遊樂體驗中認識未來新鐵路項目。

(圖片來源: 港鐵)

「Chill Fun鐵路樂園」五大園區：3. 鐵路『區』樂部

巨型迷宮，讓公眾探索港鐵四十五年來於不同社區建設的足跡。

「Chill Fun鐵路樂園」五大園區：4. 「綠」鐵世界

由人氣港鐵綠色大使「綠鐵B」主理的攤位遊戲，公眾更可參觀港鐵首輛電動巴士。

「Chill Fun鐵路樂園」五大園區：5. 飛天小列車

園區設兩對好拍檔，分別為約三米高的「『飛天』高鐵隊長@動感號」及「『飛天』機鐵仔@機場快線列車」懸浮充氣裝置打卡點，衝上雲霄，以及以列車及港鐵吉祥物為主題的機動遊樂設施。

(圖片來源: 港鐵)

(圖片來源: 港鐵)

下一頁：兩大打卡位 + 美食攤位食Cute版雞蛋仔、章魚小丸子