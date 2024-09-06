06/09/2024
中秋活動2024 | 中秋節賞月必睇！超級月亮幾時出現？今年可睇到土星？去太空館睇直播月球影像！即睇迎月、中秋、追月最佳賞月時間+3大賞月地點推介
中秋節將近，好多人計劃外出賞月應節。好消息！天文台指，若天氣情況許可，今個中秋節9月17日前後，大家可於晚上觀賞到又大又圓的「超級月亮」！仲可以觀賞月亮旁邊肉眼可見的土星，機會難得！編輯推介3 大賞月熱點推介，無論你喜歡熱鬧慶祝、浪漫打卡及欣賞無人機表演都有得揀！
甚麼是「超級月亮」？「超級月亮」一般指月亮在最接近地球的位置時，大家所看到的滿月。而「上中天」則是指月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。今年中秋節究竟迎月、賞月及追月日子的月出時間、上中天、月落時間係幾點？大家可以留意以下天文台的公佈！
合成相片顯示視覺上月球在近地點（左邊）和平均距離（右邊）的大小。
（圖片來源: 香港太空館）
迎月、賞月、追月睇月亮時間：
9月16日（星期一）中秋節前夕
月出時間:下午五時十七分
上中天（仰角五十四度）：下午十一時零五分
月落時間：翌晨四時五十七分
9月17日（星期二）中秋節
月出時間：下午五時五十八分
上中天（仰角六十一度）：下午十一時五十七分
月落時間：翌晨六時零二分
9月18日（星期三）中秋節翌日
滿月（這時月球在香港地平線以下）：上午十時三十四分
月出時間：下午六時三十七分
上中天（仰角六十九度）：翌晨零時四十八分
月落時間：翌晨七時零七分
超級月亮視覺增加7%！
天文台指，今年滿月會在中秋節翌日早上出現，但月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」（即最接近地球的位置）附近，過程中最短距離約只有357,400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增大約百分之七！大家到時要睇真啲，係咪真係感覺同月亮距離近咗！
比較可惜嘅係，滿月之時南美洲、北美洲大部分地區、歐洲、非洲、亞洲西部等地亦將出現月偏食，但今次香港未能見到。
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