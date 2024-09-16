中秋節2024交通懶人包！港鐵、輕鐵通宵行駛！9.17免費搭電車、九巴延長10路線服務時間

9 月 17 日正值中秋節，港鐵、九巴及電車將延長服務時間，而天星小輪、新渡輪及港九小輪也會加強服務，方便大家外出中秋慶祝中秋佳節。

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【港鐵】

港鐵於中秋節當天，8 條本鐵路線由下午 3 時起將提早行駛黃昏繁忙時間的班次，其中港島線、荃灣線、觀塘線（調景嶺至何文田站）及將軍澳線（北角至將軍澳站）將加密至約 2 分鐘一班車。於晚上 8 時後，港島線、荃灣線及觀塘線的列車班次也會加密至約 3 至 4 分鐘一班車，方便大家外出賞月。

另外，大部分鐵路線（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程）以及 7 條輕鐵路線（包括505、507、610、614P、615P、706及751）將提供通宵服務，港鐵巴士 506、K51 及 K54 則會延長服務時間。

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【電車】

華泰國際將於中秋節當日，舉辦免費電車乘車日，大家可以無限次免費乘搭電車遊港島。而電車在晚上也會延長服務至翌日凌晨 1 時，要留意，各個總站的尾班車開出時間各有不同，或會因應乘客需求情況加強服務。

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