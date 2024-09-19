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19/09/2024

追劇推介｜不可不看6套熱播韓劇！適合放工輕鬆煲《首爾破笑組》！驚慄懸疑《無聲蛙鳴》、浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》登上香港Netflix每日Top10！

#追劇 #媽媽朋友的兒子 #影視娛樂 #無聲蛙鳴 #首爾破笑組 #.因為不想吃虧 #Disney+ #于氏王后 #韓劇 #凌晨兩點的灰姑娘 #Netflix #黃Viu
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Text: Sammy Leung

　　愛煲劇的你，最近正在看哪一套劇集？還未開始看的話，不如考慮一下最近6套熱播韓劇，全部都反應超好，得到很多網民熱烈討論。好，不多說，一定看看這6套熱播韓劇的內容！

 

不可不看熱播韓劇｜1.首爾破笑組 - Seoul Busters：金東旭演爆笑警匪喜劇！適合放工輕鬆煲

 

　　警匪喜劇《首爾破笑組》由金東旭、朴智煥、徐賢宇、朴世阮、李勝宇主演，故事講述全韓國倒數第一的重案組遇上最優秀的精英重案組組長，在組長帶領下，4名烏合之眾組成「松園重案組」，成為了實力最強的團隊，過程中笑點很多。大家看劇捧腹大笑的同時，都可以看到故事中的破案推理成分，如果大家放工想輕輕鬆鬆煲劇，這套一定是首選劇集！大家可以去Disney＋上看到！

 

圖片來源：Disney＋

圖片來源：Disney＋

 

預告：

 

 

下一頁：近期香港Netflix每日Top10驚慄懸疑劇

 

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

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