追劇推介｜不可不看6套熱播韓劇！適合放工輕鬆煲《首爾破笑組》！驚慄懸疑《無聲蛙鳴》、浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》登上香港Netflix每日Top10！

愛煲劇的你，最近正在看哪一套劇集？還未開始看的話，不如考慮一下最近6套熱播韓劇，全部都反應超好，得到很多網民熱烈討論。好，不多說，一定看看這6套熱播韓劇的內容！

不可不看熱播韓劇｜1.首爾破笑組 - Seoul Busters：金東旭演爆笑警匪喜劇！適合放工輕鬆煲

警匪喜劇《首爾破笑組》由金東旭、朴智煥、徐賢宇、朴世阮、李勝宇主演，故事講述全韓國倒數第一的重案組遇上最優秀的精英重案組組長，在組長帶領下，4名烏合之眾組成「松園重案組」，成為了實力最強的團隊，過程中笑點很多。大家看劇捧腹大笑的同時，都可以看到故事中的破案推理成分，如果大家放工想輕輕鬆鬆煲劇，這套一定是首選劇集！大家可以去Disney＋上看到！

圖片來源：Disney＋

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