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20/09/2024

全城熊貓熱！MOKO躺平大熊貓任摸肚＋餵食竹葉／沙田新城市廣場80隻熊貓BB樂園／南區期間限定熊貓巴士／元朗街坊熊貓掃街墟市！即睇日期詳情

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　　熊貓迷注意！隨著新一對國寶大熊貓即將於10月1日國慶前抵港，加上大熊貓「盈盈」和「樂樂」誕下龍鳳胎，兩隻熊貓的成長過程受到大家熱情關注。為慶祝以上的好消息和趁趁熊貓熱，各個商場如新世紀廣場及沙田新城市廣場都特別設置了熊貓主題樂園，另外元朗區及南區也推出一系列的地區活動，讓大家與「熊貓」同樂！

 

MOKO新世紀廣場：躺平大熊貓近距離摸肚腩＋餵食竹葉

 

　　旺角地標商場MOKO新世紀廣場由即日起至10月13日舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」活動，現場有一隻4米長仿真大熊貓長期開啟「瞓覺Mode」側臥，還會發出超真實的打呼聲，時刻變大變小的大肚腩，相信大家都會想摸下！加上5隻不同造型的小熊貓，讓大家有如置身熊貓樂園。

 

 

　　想與熊貓互動的話，大家可在指定日期有機會親自向仿真巨型熊貓餵食竹葉，親身感受餵食體驗。另外，較早前現身旺角遊旅打卡熱點的「熊貓三寶」亦會應約現身MOKO舉辦見面會，與各位熊貓粉絲再次見面打卡。

 

 

　　除了MOKO中庭的熊貓擺設外，MOKO商戶同時推出各款熊貓主題產品，包括東海堂的熊貓蛋糕、小皇府的龍鳳熊貓流沙包以及LBuy的Mofusand貓貓毛公仔，不如帶返屋企收藏啦！另外，為慶祝國慶假期，MOKO推出連串優惠，包括國慶日任何消費即賞戲院贈券及其他購物餐飲優惠。

 

 

下一頁：沙田新城市廣場Chill Park熊貓主題活動

 

 

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