周末好去處：「2024 古蹟周遊樂」免費參觀11個法定古蹟+工作坊／ 海事同樂日：參觀香港海事博物館＋模擬駕駛體驗

發展局文物保育專員辦事處將於10月至11月舉辦「2024古蹟周遊樂」，11個法定古蹟及已獲評級的歷史建築將於特定時間開放參觀，期間更有免費導賞團、工作坊、巡迴展覽、社區音樂表演、蓋章活動等，讓市民了解本地文物建築的歷史價值及文化意義。另外10月6日當天是「海事同樂日」，由海事處主辦多項體驗活動，是一家大小周末的好去處！

10月至11月「2024古蹟周遊樂」期間將會介紹11個法定古蹟及已獲評級歷史建築，相關巡迴展覽於今年10月至明年1月期間舉行。

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

所有參與歷史建築均於10月1日至11月30日期間提供免費導賞團。公眾亦可於活動期間按歷史建築的特定開放日期和時間前往參觀。另外，於活動首日即10月1日，部分參與歷史建築會舉行免費工作坊及社區音樂表演。公眾可於網上報名參加工作坊，而社區音樂表演則免預約入場。此外，古物古蹟辦事處還將在尖沙咀的香港文物探知館舉行公眾講座，介紹參與活動的歷史建築。

（圖片來源：藝穗會）

參加者可以在特定日期和時間，免費參觀各參與的古蹟及歷史建築，還可參加免費的導賞團、工作坊和社區音樂表演。此外，活動期間還將舉行蓋章活動和巡迴展覽，讓市民更多方面探索這些文化寶藏，令體驗更豐富。

活動詳情網址

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

參與的古蹟及歷史建築

本次活動包括以下11個法定古蹟和歷史建築：

法定古蹟：

香港演藝學院伯大尼校園（伯大尼修院）

前法國外方傳道會大樓

回教清真禮拜總堂

聖士提反女子中學主樓

一級歷史建築：

基督君王小堂（聖保祿修院）

藝穗會（舊牛奶公司倉庫南座）

猶太教莉亞堂

二級歷史建築：

基督科學教會香港第一分會

印度廟

香港話劇團教育中心（前賈梅士學校）

中環士丹頓街88及90號

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