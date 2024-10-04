大熊貓安安和可可抵園一周更新！識聽廣東話？兩文三語指令冇問題？一天食幾餐？不只食四川竹子！料12月可與公眾見面 即睇大熊貓命名／繪畫比賽報名方法

大熊貓安安和可可好可愛呀！中央政府送贈香港特別行政區的大熊貓安安和可可，已進駐海洋公園約一星期多。海洋公園護理團隊分享更多照顧細節，如照顧員與牠們日常傾談交流語言、一天食幾餐等。園方預料，兩隻大熊貓可以在12月與公眾見面。另外，「大熊貓命名比賽」和「大熊貓繪畫比賽」已開始接受報名，即睇參加方法！

安安（圖片來源︰海洋公園）

大熊貓安安和可可現正於「香港賽馬會四川奇珍館」進行隔離檢疫。公園動物護理團隊一直緊密監察牠們的狀況。香港海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓目前情況穩定，中國大熊貓保護研究中心（熊貓中心）的專家及海洋公園團隊均認為牠們適應新環境進度理想。公園團隊會遁序漸進為安安和可可加入訓練項目及環境豐容物，進一步幫助牠們融入新環境和認識其他護理員。

（圖片來源︰海洋公園）

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大熊貓安安、可可點樣分辨？

安安、可可識兩文三語？

（圖片來源︰海洋公園）

熊貓既可愛又聰明，公園護理員與兩隻大熊貓平時點溝通呢？原來，他們日常主要以廣東話為主交流，希望安安和可可能夠辨認他們的聲音，從而建立連繫，增強互信和安全感。咁點嗌安安、可可名字呢？公園護理員暫時按牠們聽慣的稱呼，以普通話叫喚安安，以及四川話叫喚可可。日後海洋公園團隊為安安和可可進行更多護理訓練時，會引入兩文三語指令。

（圖片來源︰海洋公園）

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