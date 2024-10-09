萬聖節打卡︱太空館首次變可愛巨型南瓜！深宵餐飲優惠︰$9.9食羊腩煲／免費京式片皮鴨／酒店Buffet買二送一 邊日免費派雪糕？即睇其他飲食著數

Happy Halloween！旅發局推出一系列「哈囉威香港」宣傳活動，不但太空館有全新萬聖節主題打卡位，更搜羅城中飲食優惠，大家玩到夜都唔怕肚餓，最著數免費派雪糕活動，即睇有咩打卡位同飲食優惠！

期間限定打卡！太空館首次變巨型南瓜造型

（圖片來源︰旅發局）





（圖片來源︰旅發局）

好可愛！尖沙咀香港太空館首次化身各種有香港特色的萬聖節嘩鬼，變成可愛巨型南瓜、白色幽靈、菠蘿包、銀河及蝙蝠等，全新光影造型將於10月18日至10月31日一連兩星期，每晚8時15分至10時30分登場，現場仲有音樂配樂，增加神秘氣氛，全新3D視聽體驗。另外，將街頭將不定時舉行快閃驚喜表演。

（圖片來源︰旅發局）

太空館「哈囉威」3D光雕匯演

日期︰10月18日至31日

時間︰8:15pm -10:30pm

地點︰香港太空館

「哈囉威香港」發光主題電車穿梭港島

（圖片來源︰旅發局）

「哈囉威香港」發光主題電車將於10月11日起，日與夜閃耀地穿梭港島的大街小巷，帶動萬聖節氣氛。10月31日旅發局舉行電車巡遊表演，一眾可愛「鬼怪」將會於派對「叮叮」上同大家見面，歡度萬聖夜。

（圖片來源︰旅發局）

嘩鬼電車

日期︰10月11日至31日

地點︰香港島

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