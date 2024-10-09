  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    傾力救市
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/10/2024

萬聖節打卡︱太空館首次變可愛巨型南瓜！深宵餐飲優惠︰$9.9食羊腩煲／免費京式片皮鴨／酒店Buffet買二送一 邊日免費派雪糕？即睇其他飲食著數

#好去處 #尖沙咀 #雪糕 #萬聖節 #旅發局 #南瓜 #太空館 #Halloween #著數優惠 #打卡熱點 #飲食優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow

　　Happy Halloween！旅發局推出一系列「哈囉威香港」宣傳活動，不但太空館有全新萬聖節主題打卡位，更搜羅城中飲食優惠，大家玩到夜都唔怕肚餓，最著數免費派雪糕活動，即睇有咩打卡位同飲食優惠！

 

 

期間限定打卡！太空館首次變巨型南瓜造型

 

（圖片來源︰旅發局）
 

（圖片來源︰旅發局）

 

　　好可愛！尖沙咀香港太空館首次化身各種有香港特色的萬聖節嘩鬼，變成可愛巨型南瓜、白色幽靈、菠蘿包、銀河及蝙蝠等，全新光影造型將於10月18日至10月31日一連兩星期，每晚8時15分至10時30分登場，現場仲有音樂配樂，增加神秘氣氛，全新3D視聽體驗。另外，將街頭將不定時舉行快閃驚喜表演。

 

（圖片來源︰旅發局）

 

太空館「哈囉威」3D光雕匯演

日期︰10月18日至31日

時間︰8:15pm -10:30pm

地點︰香港太空館

 

「哈囉威香港」發光主題電車穿梭港島

 

（圖片來源︰旅發局）

 

　　「哈囉威香港」發光主題電車將於10月11日起，日與夜閃耀地穿梭港島的大街小巷，帶動萬聖節氣氛。10月31日旅發局舉行電車巡遊表演，一眾可愛「鬼怪」將會於派對「叮叮」上同大家見面，歡度萬聖夜。

 

（圖片來源︰旅發局）

 

嘩鬼電車

日期︰10月11日至31日

地點︰香港島

 

下一頁︰去邊食$9.9享用羊腩煲

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#好去處 #尖沙咀 #雪糕 #萬聖節 #旅發局 #南瓜 #太空館 #Halloween #著數優惠 #打卡熱點 #飲食優惠
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk