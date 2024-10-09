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09/10/2024

寵物玩樂︱九巴新推寵物巴士遊！周末、假日五條路線︰呢兩大地區出發！每程幾錢？點拎$10折扣優惠？同貓貓一齊遊車河？即睇5大Q&A

#寵物 #九巴 #狗 #貓 #毛孩 #寵物巴士遊 #寵物友善 #沙田 #好去處 #本地遊 #荃灣 #週末好去處
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　　秋高氣爽，相信唔少寵物主人已經諗定同毛孩去郊遊！九巴10月13日（星期日）起推出多個恒常「寵物巴士遊」行程，逢周末和假日由沙田及荃灣出發，路線往返多個寵物友善地點，指定路線更可乘坐雙層巴士！有興趣的主人記得預先報名，現先睇5大必知Q&A！

 

（圖片來源︰九巴）
 

（圖片來源︰九巴）

 

　　九巴與開大旅遊將於10月13日（星期日）起，推出多個恒常「寵物巴士遊」行程，逢周末和假日由沙田及荃灣出發，往返多個寵物好去處，讓主人與毛孩享受搭巴士的樂趣。

 

　　「寵物巴士遊」首日，九巴將為沙田-荃灣「寵物巴士遊」於沙田及荃灣首批出發的主人和寵物送上紀念品，數量有限，派完即止。

 

（圖片來源︰九巴）

 

　　同時，九巴會將部分收到的費用捐予香港愛護動物協會、香港拯救貓狗協會和大樹下善待動物庇護站，支持他們關注動物權益的工作。

 

即睇「寵物巴士遊」5大Q&A

 

（圖片來源︰九巴網上商店）

 

Q1 一共有幾多條路線？出發時間？

 

　　10月13日起每逢周六、周日及公眾假期，主人及寵物可以一同搭巴士遊走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。五條路線包括︰沙田⇋荃灣（以雙層巴士服務）、沙田⇋白石角（以旅遊巴士服務）、沙田⇋西貢（以旅遊巴士服務）、荃灣⇋馬灣（以旅遊巴士服務）、荃灣⇋西九文化區（以旅遊巴士服務）。

 

（圖片來源︰九巴網上商店）

 

　　每條路線出發時間為早上10時至下午4時30分（每30分鐘一班），班次都算幾密，而每條路線都有寵物友善地點在附近，方便主人與寵物前往。

 

西貢海濱長廊（圖片來源︰九巴）
 

科學園「寵愛點」（圖片來源︰九巴）
 

西九文化區（圖片來源︰九巴）
 

馬灣公園（圖片來源︰九巴）

 

下一頁:「寵物巴士遊」幾錢？點買門票？？

 

 

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