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14/10/2024

森美大阪旅行險瞓街 遭訂房網臨時取消酒店預約

#森美 #大阪酒店 #訂房中介 #訂房網 #日本旅行 #梅田酒店
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　　上星期張繼聰在IG發帖，表示跟電單車隊友去了日本四國玩，不過鐵腳之一的森美並無參與這次的bike trip，他在IG發文，似是回應張繼聰：「Bikers life，No bike no life！當你的隊友在日本公路上的時候，我在不遠的京都，享受和太太一起走過的路！他們風馳電掣，我踩著E-bike」！似是酸溜溜的，很羨慕隊友可以在公路上風馳電掣吧！不過亦上載了跟太太的合照：「以示我同梁太去京都係開心過同車友ride車嘅！開心好多！你哋見到嗎？你哋feel到嗎？你哋明白嗎？」張繼聰亦抵死留言：「好羨慕大哥，我哋成班麻甩佬揸車其實都唔好玩！」

 

森美雖然沒有跟車友去四國ride車，但作為biker，在京都同樣有「bike」，不過不是電單車，而是「E-bike」！（圖片來源：IG@sammy903）

 

森美於IG上載了車友在四國ride車的照片，似乎很羨慕！（圖片來源：IG@sammy903）

 

愛妻號森美隨即上載跟太太的甜蜜合照「以示我同梁太去京都係開心過同車友ride車嘅」！（圖片來源：IG@sammy903）

 

下一頁：森美拍片控訴訂房網

 

 

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