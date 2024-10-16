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16/10/2024

黑白大廚︱官方確認第二季開拍！幾時有得睇？製作人預計規模擴大升級 人氣名廚Gordon Ramsay會參賽？白種元、安宰成再做評判？

#影視娛樂 #安成宰 #煲劇 #Netflix #真人show #真人騷 #韓國 #黑白大廚 #GordonRamsay #第二季 #戈登拉姆齊 #白種元 #打工仔
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Text: Eunice Chow

　　《黑白大廚：料理階級大戰》第二季來了！一眾韓國真人實境秀節目《黑白大廚》粉絲，應該隨節目上星期最後一集而失落了一陣子，大家只好緊貼參加者的社交平台及白種元的YouTube channel慰藉空虛，好消息是官方宣佈《黑白大廚》第二確認開拍，而且預告節目競賽規模將升級，帶來新驚喜！

 

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網絡熱話︱Netflix《黑白大廚》安成宰煮即食麵秘訣大公開！加一種平價食材即升級？白種元高呼可以賣了！「白湯匙」中菜大師教煮麻婆豆腐秘訣你要知！

 

（圖片來源︰netflixtw IG）

 

　　《黑白大廚》第一季由80位對美味有獨到見解的無名廚師，對上20位菁英主廚「白湯匙」展開對決，可說是料理版的《體能之巔》！好多觀眾睇到都慾罷不能，被美食吸引之餘，亦被各參賽廚師的熱誠感動，各參加者的餐廳更成困難預約店。節目海內外空前大成功，《黑白大廚》第一季連續三周登上全球非英語節目的Top 10榜首，製作人隨即宣佈開拍第二季，規模擴大、比賽內容亦會加倍升級，官方預計《黑白大廚》第二季將在2025下半年Netflix上線登場！

 

冠軍戰由「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨權聖埈與「白湯匙」韓裔頂級主廚 Edward Lee對戰。（圖片來源︰netflixkr IG）

 

　　《黑白大廚》主創表示非常感謝觀眾的支持及喜愛，同時也宣布製作人金學慜、金銀芝以及編劇毛銀卨將繼續負責節目製作。相信好多fans有興趣知道，第一季已經找來韓國國內人氣大廚，第二季的陣容能否超越？首季被淘汰參賽者會否被邀再參賽？食材地獄輪迴戰將再登場？或是有更多創新又殘忍的賽制等等。大家拭目以待吧！

 

（圖片來源︰netflixkr IG）

 

下一頁:呢位「地獄廚神」會拍第二季？

 

 

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