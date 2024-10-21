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21/10/2024

萬聖節好去處︱西九萬聖節毛孩同樂 好玩Trick-or-Treat+面部彩繪 點換$50現金券？愉景灣Halloween主題市集、商場迷幻夜光樂園／黑白異世界打卡世界 即睇日期及地址

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Text: Eunice Chow

　　之前介紹過尖沙咀太空館萬聖節期間限定打卡位，想帶埋毛孩全日玩，推介西九萬聖節活動，藝術公園將設多個戶外萬聖節裝飾布置打卡位，更有免費面部彩繪和紋身貼紙，仲可以走勻神秘地點大玩Trick-or-Treat。另外，愉景灣亦設多個南瓜主題打卡位和玩到夜晚的Halloween市集。除此之外，兩大商場特設迷幻夜光樂園、黑白異打卡世界，即睇日期及地址！

 

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西九萬聖節打卡 多個Trick-or-Treat糖果位

 

　　萬聖節將至，西九文化區將於10月26日（星期六）至31日（星期四）舉辦一連串慶祝活動，一家大小及毛孩都可以盡慶！藝術公園將設色彩繽紛的戶外萬聖節裝飾布置打卡位，指定日子及時間，現場設有免費面部彩繪和紋身貼紙令你更裝扮出眾。藝術公園秘密花園及海濱草坪附近，更有巫師驚喜現身和刺激的快閃舞蹈表演，歡迎大家與可愛小鬼共舞，高呼Happy Halloween！

 

（圖片來源︰西九文化區管理局）

 

（圖片來源︰西九文化區管理局）

 

　　節日糖果隱藏在20個神秘地點，大人小朋友可以一身萬聖節造型前往指定地點，並喊出「Trick-or-Treat」，即可獲贈糖果祝福。 睇過「Trick-or-Treat」地圖，範圍都幾大，最啱小朋友放電！

 

（圖片來源︰西九文化區管理局）

 

（圖片來源︰西九文化區網頁）

 

 

　　活動期間，凡於西九文化區指定餐飲及零售店舖，同日以電子支付方式消費滿指定金額，即可換領現金券。此外，於2024年10月26日至31日期間更可換領萬眾期待的「HKT西九音樂節」門票。

 

 

西九萬聖節

 

下一頁︰愉景灣萬聖節 南瓜打卡位＋主題市集

 

 

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