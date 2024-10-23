旅行熱點︱Expedia Group Unpack’25 年度報告出爐！日本呢度成熱門小眾目的地！85% 港人愛去XX尋寶？ 69%港人睇完節目搜尋當地旅行 即睇6大旅遊新趨勢

去旅行係人生一大樂事！Expedia Group最新發佈Unpack’25 年度報告，透過分析Expedia Group 的旅遊平台數據，並綜合 25,000 名全球旅客的問卷調查結果，分析未來一年的旅遊動機及熱門旅遊目的地。你下次旅行時，會否考慮偏好小眾目的地、米芝蓮星級餐飲體驗之旅、和全包住宿假期等6大來年旅行的新趨勢！

香港人旅遊趨勢︱1 福岡、喀比成熱門小眾目的地

旅客不再局限於遊覽傳統熱門景點，更會發掘小眾旅遊勝地。根據2023年9月1日至2024年8月31日的Expedia全球航班搜尋數據，預測全球旅客在 2025 年會前往的十大人氣小眾目的地。

福岡（圖片來源︰Expedia）

亞洲區有香港最愛的旅遊點日本當然榜上有名，而福岡成為其中之一，其實福崗是港人喜愛的購物勝地，加上市區鄰近機場，而且前往九州鄰近人氣景點旅行亦很方便，安排一日遊行程，亦可以「擔大旗」作為首選名勝。

另外，泰國鄰近布吉的喀比的陽光與海灘是不少人心水之選。調查中有68% 香港旅客更表示下次旅行，很可能會遊覽這些小眾目的地。（圖片來源︰Expedia）

Expedia預測全球旅客在 2025 年會前往的十大人氣小眾目的地

• 法國蘭斯（鄰近巴黎）

• 意大利布雷西亞 （鄰近米蘭）

• 墨西哥科蘇梅爾（鄰近坎昆）

• 美國加州聖巴巴拉（鄰近洛杉磯）

• 紐西蘭懷卡托（鄰近奧克蘭）

• 西班牙赫羅納（鄰近巴塞隆拿）

• 日本福岡（鄰近東京）

• 阿聯酋阿布札比 (鄰近杜拜）

• 泰國喀比（鄰近布吉）

• 加拿大亞伯達省坎莫爾（鄰近卡加利）

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