香港赤洲首次發現恐龍化石！估計屬白堊紀時期 可能恐龍XX骨骼！邊度有得免費睇？專家話呢幾個地方或有化石 行山可多觀察！即睇展出日期＋時間

香港首次發現恐龍化石！這個消息相當驚喜，估唔到香港小小的地方都有恐龍化石，發現地點位於香港東北水域，香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的赤洲。即日起，大家可到香港文物探知館，免費參觀恐龍化石，了解更多相關知識。本港恐龍專家更表示，除了赤洲，西貢的荔枝莊及大埔的八仙嶺或有機會找到相關化石，市民行山時可多留意。即睇香港赤洲恐龍化石展出日期及時間！

今年三月，發展局古物古蹟辦事處（古蹟辦）接獲漁農自然護理署（漁護署）通知，赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，發展局隨即邀請古脊椎所的專家來港進行野外考察、化石樣本研究，以及建議管理方案和商議後續工作。

香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的赤洲。（圖片來源︰香港文物探知館網頁）

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家於香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的赤洲採集化石樣本。（圖片來源︰政府新聞處）

其間，古脊椎所專家、發展局、古蹟辦和漁護署人員於赤洲實地考察，採集含有疑似脊椎動物化石的樣本。專家進行骨組織切片初步鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石。

香港首次發現恐龍化石。圖示在香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的赤洲發現的恐龍化石（紅線內範圍）。（圖片來源︰政府新聞處）

經專家清修含有恐龍骨骼化石的樣本，初步認為恐龍化石屬白堊紀時期（距今約一億四千五百萬年前至六千六百萬年前），恐龍種類仍需進一步研究確認。骨骼化石呈扁平狀，初步鑑定屬於大型年長恐龍，可能是來自恐龍的肩部或臀部骨骼。

文物探知館知館免費展出

大部分人未必對恐龍化石有太多概念，甚至對於化石從可而來亦不太清楚。即日起（10月25日），香港文物探知館知館展出香港首次發現的恐龍化石，市民可以近距離觀看，放置在玻璃箱中恐龍化石，旁邊亦有屏幕展示關於化石的資料，現場亦有工作人員講解。

據知，古蹟辦現正於探知館庭院蓋建臨時工作室及展示空間，預計今年年底開放，市民可觀看專家清修化石和觀賞已清修的化石。

（圖片來源︰香港文物探知館網頁）

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