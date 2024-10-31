大角咀廟會11月3日只此一天！全港最長500呎LED夜光龍表演／特色攤位／醒獅表演 搭專車送小熊貓吊飾！點可以免費食老字號雲吞麵？即睇著數優惠

11月3日大角咀廟會回歸！今次廟會特別以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題，大家可於大角咀福全街一帶由朝玩到晚，晚上必睇壓軸出場的全港最長500呎LED夜光龍，及國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演！當日乘搭免費接駁巴士往返，更有不同著數優惠！

今年大角咀廟會由信和集團及黃廷方慈善基金鼎力支持、旺角街坊會主辦及油尖旺民政事務處協辦及贊助的「大角咀廟會」，將於今年11月3日在大角咀盛大舉行，活動超級豐富。

大角咀廟會重點推介︳1全港最長500呎夜光龍

11月3日當晚大角咀各街道關上街燈，璀璨閃爍的七彩LED的夜光龍漆黑中閃耀，龍身舞動時將會不斷轉色，靈活生動，再配合現場色彩斑斕的「大魚」舞動穿梭，好有氣勢！

活動當晚8時45分，一條500呎長、炫彩繽紛的夜光龍將與國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演壓軸登場。

當日舞龍及魚燈舞路線將由大角咀福全街來回舞動，夜光龍表演歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞及打卡，感受這項非物質文化遺產的新體驗。

大角咀廟會重點推介︳2十八醒獅梅花樁表演

今屆廟會特別邀請到「郭氏功夫金龍醒獅團」為觀眾帶來傳統梅花樁的表演，十八頭醒獅翻飛騰躍，伴有舞獅打鼓助慶，寓意著香港十八區吉祥繁榮。

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